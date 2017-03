Urnas falam em Gravataí

Eleição extraordinária

O resultado da eleição suplementar realizada neste domingo diz muito sobre a política de Gravataí. Anulada em outubro porque o mais votado, Daniel Bordignon (PDT), teve o registro cassado, a eleição do sexto maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul mostrou o desencanto dos gravataienses.

Para começar, um quarto dos eleitores aptos simplesmente não apareceu para votar. A abstenção de 25,93% significa que 48.505 abriram mão de escolher o prefeito. O número é superior ao dos que votaram em Marco Alba (PMDB), o vencedor: 48.211. Alba fez 40,04% dos votos válidos, contra 36,7% da segunda colocada, Rosane Bordignon (PDT).

A votação de Rosane é resultado da força do sobrenome Bordignon, que já elegeu uma desconhecida, Rita Sanco, em 2008, quando foi impedido pela Justiça de concorrer.

O resultado também mostra que o PT praticamente acabou na cidade com a saída de Bordignon. O candidato do PT, Valter Amaral, fez apenas 1.169 votos (0,97%). Para efeito de comparação, Rafael Lick, do PSOL, fez 2.984 (2,48%), e Anabel Lorenzi (PSB), 23.490 (19,51%).

JOSÉ OTÁVIO NO HOSPITAL _ Internado desde 28 de fevereiro no Hospital Moinhos de Vento, o deputado José Otávio Germano (PP) é a segunda baixa na bancada federal gaúcha por problemas de saúde. A outra é o deputado Giovani Cherini (PR), que está afastado para tratamento de um câncer.

De acordo com o boletim médico assinado pelo nefrologista Renato Jorge Eick, José Otávio foi internado para "tratamento de lesões de pele com infecção secundária, decorrentes de um quadro recente de vasculite renal e cutânea. O paciente está fazendo uso de antibióticos e realizando desbridamentos cirúrgicos das lesões. Apresenta boa evolução clínica e deve ter alta hospitalar em breve".

Com a saúde fragilizada, José Otávio teve 32 faltas em sessões da Câmara em 2016 e ainda não compareceu a nenhuma neste ano. Sua última aparição em plenário foi em 26 de outubro do ano passado. O último pronunciamento, em 17 de abril, quando votou pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff.

O site da Câmara registra nove licenças de saúde. Ele também faltou a todas as reuniões de comissões n o ano passado.

FELIZ ANIVERSÁRIO _ No dia 4 de abril, vai fazer um ano que a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos está sob o comando de uma interina, a primeira-dama Maria Helena Sartori.



Mesmo com a incorporação das funções da extinta Secretaria do Trabalho, o governador José Ivo Sartori resiste em indicar um titular.

A dúvida é: a secretaria não tem relevância para ter titular, é tão importante que Sartori só confia na mulher ou está sendo guardada para uma eventual adesão do PTB?

DO PDT PARA O PR _ Menos de um mês depois de se desfiliar do PDT, partido em que militou por 37 anos, o ex-vereador Nereu D'Ávila vai se filiar nos próximos dias ao Partido da República (PR).

Com Nereu vai também a mulher, Sônia D'Ávila, que concorreu a vereadora em Porto Alegre neste ano, fez 3.108 votos, mas não se elegeu. Os dois são fundadores do PDT, com ficha abonada por Leonel Brizola.

O sonho do deputado Giovani Cherini, presidente do PR no Estado, é tirar do PDT o ex-prefeito José Fortunati.