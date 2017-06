Crônica de domingo

Fui jantar com duas amigas, as jornalistas Malu Gaspar e Suzana Naiditch, e me descobri bairrista, defendendo os vinhos gaúchos diante de uma carta repleta de argentinos, chilenos, portugueses, franceses e sabe-se lá o que mais, porque estava em um tablet e não cheguei ao fim. Como estava frio, escolhi por elas um merlot de Bento Gonçalves e fiquei a discorrer sobre a excelência dos nossos espumantes. Apesar de todas as dificuldades do Rio Grande do Sul, nestas horas me bate o tal "orgulho de ser gaúcha".



Sem nenhum método científico de pesquisa, cheguei à conclusão de que esses mágicos que transformam uva em vinho são pessoas especiais. Têm um humor melhor do que o meu, que lido diariamente com as mazelas da política. E histórias que a gente sente vontade de ficar o dia inteiro ouvindo. Histórias como a de Beatriz Dreher Giovannini, a dona Bita, que ilumina Pinto Bandeira com sua energia. De Adolfo Lona, o argentino que há mais de três décadas empresta seu talento para qualificar os vinhos gaúchos. Ou de Antonio Dal Pizzol, que transformou a propriedade da família, no distrito de Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves, em um dos lugares mais aprazíveis da serra gaúcha.

Como o domingo se presta a um pouco de romantismo, compartilho aqui a última criação do meu amigo Lona, que ainda conserva o sotaque de argentino: a Silvia 1972. Trata-se de uma edição especial do espumante Orus, com 30 meses de maturação, elaborado a partir de um vinho-base de uvas Pinot Noir e Merlot. O nome é uma homenagem à mulher, também argentina, com quem se casou em 1972. Não é encantador que, depois de 45 anos de casamento, um enólogo batize uma criação com o nome da mãe de suas filhas e avó dos seus netos?

Lamento informar aos eventuais interessados, mas a Silvia 1972 não está à venda. Foram produzidas apenas mil garrafas numeradas, todas vendidas antes ou no dia do lançamento. Comprei duas — e pretendo abrir a número 480 no dia 5 de julho para celebrar o lançamento de mais um livro de meu marido, Tailor Diniz. A outra e uma Bita 70, da Dom Giovanni, ficam para 28 de novembro, quando celebraremos 30 anos de casamento. Como Silvia e Adolfo Lona, eu também acredito nas relações duradouras.