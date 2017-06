Governo paga mais uma parcela referente aos salários parcelados de maio

Depósito

O governo realizou nesta terça-feira novo depósito na conta dos servidores, uma parcela de R$ 700 – o que resultou na quitação de 82% da folha de pagamento de maio.

O valor se soma aos R$ 4 mil já creditados pela Secretaria da Fazenda no dia 31. A previsão é concluir o parcelamento dos salários do Executivo no dia 13 de junho.



