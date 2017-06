Instabilidade política em Caxias

Crise

Com apenas dois dos 23 vereadores em sua base, o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra (PRB, foto terno azul), enfrenta uma crise política que persiste desde o início do mandato, há cinco meses. Guerra é acusado pela oposição de falta de diálogo e, dentro da prefeitura, a situação é pior: ele e o vice, Ricardo Fabris, não se falam.

À coluna, o prefeito minimizou a instabilidade de seu governo e enfatizou que seus projetos enviados à Câmara são aprovados porque têm o apoio espontâneo da população, que pressiona os vereadores.

Nesta segunda-feira, Guerra anunciou a troca de dois secretários – na Saúde, é o terceiro titular em cinco meses. O desafio da médica Deysi Piovesan (foto, com microfone), nova titular da pasta, é administrar o resquício da greve dos médicos, que, segundo a prefeitura, é ilegal.

Hoje, 10% da categoria no município continua parada. Guerra nega que a paralisação tenha sido a causa da demissão de Fernando Vivian e Darcy Ribeiro Pinto Filho. Vivian e Darcy afirmaram que deixaram a pasta por motivos familiares e profissionais, respectivamente.

Na secretaria da Habitação, sai Tatiane Zambelli e entra Elisandro Fiuza.