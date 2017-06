Novo chefe da PRF no Rio Grande do Sul toma posse nesta segunda-feira

Troca de comando

O novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, João Francisco Ribeiro de Oliveira, toma posse nesta segunda-feira, às 15h, na sede do Ministério Público, em Porto Alegre.

Na PRF desde 2005, João Francisco, de 40 anos, ocupava o cargo de chefe da seção de Policiamento e Fiscalização no Estado. Foi um dos coordenadores da Operações Olimpíadas, a mais complexa já realizada pela polícia rodoviária.



