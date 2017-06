Novo subsecretário do Tesouro do Estado é empossado nesta terça-feira

Troca

O novo subsecretário do Tesouro do Estado, Elói Astir Stertz, será empossado nesta terça-feira, às 16h30min, pelo secretário da Fazenda, Giovani Feltes. O ato será no gabinete do secretário.

Elói é funcionário de carreira e, nos últimos dois anos, era um dos adjuntos do Tesouro. Ele substituirá Leonardo Busatto, que deixou o cargo em janeiro deste ano para assumir como titular da Fazenda de Porto Alegre.



Leia mais:

Plebiscito: governo protocola projeto de lei exigido pela Assembleia

Projeto que prevê prazos mais rígidos para a progressão de pena avança no Senado