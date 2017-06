Plebiscito: governo protocola projeto de lei exigido pela Assembleia 

Tramitação

Depois da guerra de versões entre Assembleia e Piratini em relação ao rito do pedido de plebiscito, o governo decidiu acatar o que disse a procuradoria do Legislativo e enviou nesta segunda-feira projeto de lei (PL) que trata sobre a privatização da CEEE, CRM e Sulgás.

O texto foi assinado pelo governador em exercício, José Paulo Cairoli. Segundo a Assembleia, o PL é necessário para dar prosseguimento à tramitação do decreto legislativo (PDL) protocolado pelo líder do governo, Gabriel Souza (PMDB). Nesta segunda-feira, o deputado também reapresentou o PDL, que foi devolvido na sexta-feira pela presidência da Casa. O documento pede a autorização da consulta popular.



Para o líder do governo, é possível votar em plenário seu decreto legislativo no dia 13 de junho. Assim, haveria tempo de convocar a consulta para o dia 15 de novembro.

Mas a tramitação pode emperrar no meio do caminho. Para o PDL ser apreciado, é necessário acordar com os líderes de bancadas duas vezes: uma vez para entrar na pauta e outra para votação em plenário.

A oposição quer deixar o plebiscito para 2018, com as eleições. Gabriel diz que ¿a bancada do PT e seus aliados¿ não quer a consulta nem em 2017, nem ano que vem.