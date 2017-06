Sem acordo sobre demissões nas fundações, Estado e sindicatos partem para mediação na Justiça 

Extinções

Ocorre nesta terça-feira a primeira reunião de mediação no Tribunal Regional do Trabalho entre a Fundação Piratini e o Sindicato dos Jornalistas a fim de estabelecer acordo na forma como serão demitidos os servidores da TVE e FM Cultura.

A extinção da fundação foi aprovada na Assembleia no ano passado. A Justiça foi acionada porque não houve acordo entre o Estado e os celetistas em relação aos desligamentos.



Não há data para a mediação com as outras fundações no rol da extinção.

