Aposentadoria especial dos deputados está perto do fim

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira projeto que possibilita ao deputado estadual a migração da aposentadoria especial para o Regime de Previdência Social do INSS. Os parlamentares que aderiram ao plano aprovado em 2014 têm de contribuir com cerca de R$ 3 mil todo o mês. O valor, considerado alto, vinha causando descontentamento de integrantes do Legislativo.

No INSS, os deputados podem contribuir com cerca de R$ 500 para receber o teto da Previdência. A migração é optativa. A partir de agora, eles estão habilitados a regularizar os valores que não foram pagos ao regime do governo federal com o recurso já destinado ao fundo da aposentadoria especial. O dinheiro que sobrar dessa operação voltará para os deputados.

O projeto é o primeiro passo para o fim da aposentadoria especial. Proposta do deputado Jeferson Fernandes (PT) que acaba de vez com o fundo foi protocolada em 2014, mas está empacada à espera de parecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Por falta de interessados, a expectativa é que o plano acabe sem necessitar de projeto parlamentar. Hoje, apenas 11 deputados contribuem no regime especial.