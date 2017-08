Gilmar Mendes vem ao Rio Grande do Sul em setembro

Eleições

A pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), a senadora Ana Amélia Lemos (PP) foi ao gabinete de Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apelar para que revise a decisão de extinguir 16 das 173 zonas eleitorais no Estado. Resolução assinada pelo ministro fixa critérios para a instalação e manutenção de zonas, como, por exemplo, o número mínimo de eleitores e o quociente habitacional da região.

Os três senadores gaúchos foram acionados pelo presidente do TRE, Carlos Marchionatti, que resiste em fechar os locais. Além do baixo impacto no orçamento (R$ 1 milhão), o argumento do desembargador é de que a extinção dificultaria o acesso a serviços.

À senadora e ao presidente da Famurs, Salmo Dias de Oliveira, Mendes informou que vem ao Estado em setembro para debater o calendário eleitoral de 2018 em evento promovido pelo TRE e pela federação.



Leia mais notícias da coluna Política +