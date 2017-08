OUÇA: Vilson Covatti (PP) detona possível aliança com o PMDB em 2018

Disputa ao Piratini

À vontade em seu reduto eleitoral, o ex-deputado Vilson Covatti (PP) soltou o verbo em entrevista à Rádio Chiru, de Palmitinho. Criticou o partido por estar pendurado a cargos no governo Sartori e disse que sua mulher, a deputada Silvana Covatti (PP), é a mais preparada para concorrer a governadora ou a vice:

— O partido está indefinido, está acomodado em cargos. O PP, lamentavelmente, não tem um projeto de poder. A Silvana é realmente preparada. Seria a melhor candidata a governadora ou a vice, mas o PP fica atrelado aos cargos. Vamos ser honestos: tem um secretário que não resolve o problema de Pinheirinho, de Ametista do Sul, que não resolve nada. Aí tu achas que o PP deve ser vice do PMDB? Ah, faz favor. A união do PP com o PMDB não é viável politicamente. A Silvana pode ser vice, mas não do PMDB.

De acordo conm fontes do PP, o projeto da família é Silvana concorrer a governadora ou vice, Covatti pai a deputado estadual e Covatti filho a federal. O deputado Covatti Filho nega:



_ Nossa família se reuniu e decidiu que só dois serão candidatos. Minha mãe e eu. O pai está advogando e não será candidato na próxima eleição. Se a mãe concorrer a governadora ou a vice, há outros nomes da região para ocupar o espaço dela na Assembleia.





Ouça a entrevista: