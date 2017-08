Piratini pagará aos servidores mais uma parcela de R$ 1.050 na quinta-feira

Salários

Com a entrada de recursos do ICMS nos cofres do Estado, a Secretaria da Fazenda anunciou que fará nesta quinta-feira outro depósito na conta dos servidores públicos. Além dos R$ 450 pagos na quarta-feira, mais R$ 1.050 (faixas de R$ 700,00 e de R$ 350,00) serão creditados e estarão disponíveis durante a manhã.

A transação quita o salário de quem ganha até R$ 2,6 mil líquidos, 58% das matrículas. Até agora, o governo precisou reunir cerca de R$ 829 milhões para pagar os vencimentos do Executivo, que somam R$ 1,1 bilhão sem considerar consignações e encargos. A previsão é quitar a folha integralmente até o dia 15.



