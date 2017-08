Projeto que prevê punição criminal a juízes é aprovado no Senado  

Congresso

Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na quarta-feira, a proposta que prevê punição a juízes e agentes públicos está causando polêmica entre advogados, magistratura e promotores. À coluna, antes do texto ter sido apreciado em Brasília, o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMPRS), Sérgio Harris, disse que o projeto do senador Cassio Cunha Lima (PSDB-PB) é a nova lei de abuso de autoridade, em referência ao projeto de Renan Calheiros (PMDB-AL) parado no Congresso devido à péssima repercussão.

— O texto nada difere da lei do abuso. Inibe a atuação de juízes e promotores e causa embaraço — afirmou Harris.

A votação foi terminativa, com placar de 15 votos a zero. Ou seja: o PL não precisa ser apreciado no plenário do Senado.

Leia mais:

A volta da lei do abuso de autoridade

O que é isso doutora Raquel?



Se aprovada na Câmara, a matéria permitirá punir criminalmente juízes que violarem os direitos de advogados. Se comprovada a ilegalidade, a pena prevista a agentes públicos é de um a quatro anos de prisão. Hoje, os magistrados são punidos administrativamente se comprovada a violação. O texto final aprovado na comissão do Senado pode ser lido aqui.

O projeto de Cassio Cunha Lima é amplamente apoiado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O presidente da entidade no Rio Grande do Sul, Ricardo Breier, diz que a proposta "não tem nada a ver" com a lei do abuso de autoridade de antes.

— A OAB tentou reduzir e minimizar o desrespeito. Infelizmente esse projeto só existe porque há advogados que são desrespeitados no exercício das funções pelo poder público — justificou Breier.

Se a lei estivesse em vigor, os advogados do ex-presidente Lula poderiam denunciar o juiz Sérgio Moro por violação de direitos. Com autorização de Moro, o advogado Roberto Teixeira havia sido grampeado em ação em que o réu era o petista. Se não é suspeito, Teixeira não poderia ter sido interceptado, diz a OAB.