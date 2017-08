PSDB fará mea culpa

Reflexão?

O programa do PSDB que irá ao ar no próximo dia 17 será diferente dos anteriores: os tucanos vão descer do salto e admitir que erraram. O público ficou sabendo da autocrítica na noite de terça-feira: em inserções protagonizadas por um adolescente negro, o PSDB fala do que fez de bom, admite que cometeu erros e promete o mea culpa para o dia 17.

Líderes do partido foram surpreendidos pelos comerciais e abriu-se uma nova crise interna.

Não se espere um haraquiri em horário nobre. Será uma autocrítica genérica, sem citar os malfeitos do senador Aécio Neves ou os deputados que votaram pelo arquivamento do processo contra o presidente Michel Temer. O PSDB vai dizer que errou ao usar dinheiro de caixa 2 e ao não defender com mais afinco o parlamentarismo.



