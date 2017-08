Quem sempre paga o pato

Mais tributos

Assim que assumiu o governo com o impeachment de Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer e seus ministros tinham um discurso afinado: reduziriam os gastos públicos para evitar aumento de impostos. O mantra era de que o Brasil não suporta uma elevação da carga tributária.

Pouco mais de um ano e meio depois, o governo Temer abriu as burras do Tesouro para comprar apoio de deputados e conseguiu barrar o processo por corrupção passiva no Supremo Tribunal Federal, mas a conta foi jogada no colo do contribuinte. Primeiro, na forma de aumento do PIS-Cofins da gasolina, o que fez o litro do combustível dar um salto médio de R$ 0,40 da noite para o dia. Agora, os bruxos do Ministério da Fazenda misturam no caldeirão os velhos ingredientes utilizados por seus antecessores sempre que era preciso equilibrar as contas e planejam novo aumento de imposto. Quem vai pagar o pato se a ideia emplacar? De novo, a classe média.

Leia mais:

Temer alimenta divisão no ninho tucano

Alckmin está "fardado", diz prefeito de Passo Fundo após encontro com tucano

Retrato em cores das malas de dinheiro sujo



A Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), que espalhou patos amarelos pelos gramados do Congresso quando vendia a ideia de que todos os problemas se resolveriam com o afastamento de Dilma, virou cordeirinho. Paulo Skaf, companheiro de partido do presidente e citado em delações na Lava-Jato, recolheu seus patos e mal piou quando do aumento da gasolina.



Agora, cogita-se da criação de novas alíquotas de Imposto de Renda (30% e 35%) para quem ganha salário acima de R$ 20 mil, como se esse fosse "o andar de cima" da sociedade. O cardápio inclui o congelamento da tabela do tributo, o que, na prática, significa aumentar a carga tributária dos assalariados em geral, incluindo os que ganham menos de R$ 2 mil. Como ninguém bate panelas, o governo sente-se autorizado a aprofundar o rombo, ao mesmo tempo em que testa o mercado com estudos sobre a elevação de impostos.

Meirelles não desmente. Só diz que nada está decidido e que, quando for, ele anunciará à nação. Com essa fórmula surrada de equilibrar as contas sem cortar os gastos inúteis e reduzir o desperdício, é cotado para concorrer a presidente na república dos patos.

Os mesmos parlamentares que derrubaram a CPMF de 0,38% dizem agora, timidamente, que não aceitam aumento de impostos. Como está sendo gestado um arremedo de reforma política com a criação de um fundo público para financiar campanhas eleitorais, não acredite na sinceridade desse discurso. Quem vai financiar a bolsa-eleição? Os patos que têm Imposto de Renda descontado na fonte, as empresas, na forma de aumento da contribuição sobre o lucro líquido. e os cordeiros que pouparam para garantir a segurança no futuro.

A receita não é só do governo federal. Nos Estados, os governadores fizeram (ou estão fazendo) o mesmo com o ICMS.

Em Porto Alegre, a equipe do prefeito Nelson Marchezan (PSDB) prepara um tarifaço no IPTU. A versão oficial é de que não se trata de "aumento de imposto", mas de revisão da planta de valores. A tradução é uma só: você, proprietário de imóvel ou inquilino de classe média ou alta, vai pagar mais para morar em uma capital que, em troca, oferece serviços de quinta categoria.

Aliás

O Palácio do Planalto divulgou nota dizendo que "a Presidência da República não encaminhará proposta de elevação do Imposto de Renda ao Congresso Nacional". Acredite se quiser nessa garantia, mas os estudos existem e não saíram da cabeça da oposição.