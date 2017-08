Rossetto deverá disputar o Piratini 

Eleições

O PT definirá nos próximos dias um calendário de encontro regionais para discutir o programa de governo a ser apresentado na eleição de 2018 para o Piratini.

O candidato do partido deverá ser o ex-vice-governador e ex-ministro Miguel Rossetto, que vem trilhando o Interior em debates promovidos por sindicatos, universidades e cooperativas. Rossetto acredita que o desgaste do governo Sartori e a impopularidade de Michel Temer criam condições para o retorno do PT ao Piratini, apesar dos maus resultados obtidos na eleição municipal.

Na campanha, o PT fará a defesa do Estado forte, em contraponto ao projeto liberal dos adversários.



A receita do PT para enfrentar a crise das finanças se baseia no tripé combate à sonegação, recuperação das perdas da Lei Kandir e estímulo ao crescimento econômico.



