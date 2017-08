TCE tem a pagar R$ 29,5 milhões de auxílio-moradia retroativo a conselheiros

PAE

Por um ato do presidente Marco Peixoto, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) passou a pagar neste ano a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) a seus conselheiros. A PAE é uma compensação dada à magistratura pelo auxílio-moradia concedido a deputados federais e senadores na década de 1990.

Só em 2017, o TCE pagou em três parcelas R$ 1,8 milhão. Até dezembro, chegará a R$ 3,1 milhões. A cifra é 10% do valor total devido a integrantes e ex-integrantes do pleno — o saldo a ser pago é de R$ 29,5 milhões. A PAE é paga conforme previsão orçamentária do tribunal. Para 2018, por enquanto, não há valor definido.

Ao todo, 47 integrantes do TCE e familiares embolsam o recurso. Em atividade, apenas o conselheiro Algir Lorenzon e a conselheira substituta Heloísa Piccinini recebem a Parcela Autônoma de Equivalência. Dos 45 beneficiados na inatividade, 21 a familiares de titulares já falecidos e 24 são aposentados.