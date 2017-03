Era uma vez uma (inocente) timeline...

Redes Sociais

Demorou mais do que eu imaginava, mas começou: o Facebook está desenvolvendo uma função no aplicativo que vai destacar produções de vídeo criadas especialmente para a plataforma. E, segundo o Digiday, deve distribuir séries inteiras que incluirão produções exclusivas, assinadas pelo próprio Facebook (!) ou por parceiros licenciados.

Hoje, as timelines todas já estão cheias de vídeos, mas a maioria deles não passa de dois ou três minutos – tempo insuficiente para manter o engajamento nas alturas ou permitir qualquer chance de lucro real via publicidade. Os Lives promovem vídeos mais longos, é verdade, mas também ainda não se monetizam como Mark Zuckerberg gostaria.

A novidade mostra outro passo do Facebook em direção à mordida de mais uma fatia do mercado de mídia. Desta vez, quer o pedaço que hoje é do YouTube, ainda a maior plataforma de vídeo online. O foco deve ser em projetos mais longos e com orçamentos mais baratos do que os da televisão tradicional, assim como já fazem YouTube Red ou Go90, da Verizon – nenhum dos dois disponível no Brasil.

A princípio, o Facebook estaria interessado em produções gravadas (e não ao vivo) de gêneros como ciência/mundo animal, cultura pop, esportes, estilo de vida, games e mundo teen. Ainda não há data para lançamento, mas tudo indica que será em 2017.

Se alguém aí ainda tinha dúvidas sobre o Facebook ser ou não uma empresa de mídia, acho que não dá mais para negar.

++

WhatsApp para business

O WhatsApp está testando um sistema para que empresas possam falar diretamente com os usuários. Este é o primeiro sinal de como o aplicativo pretende ganhar dinheiro por meio do serviço usado por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Por enquanto, uma grande preocupação é evitar que a solução seja usada para envio de mensagens indesejadas – os famigerados spams. O objetivo é manter o app útil, com notificações sobre um voo atrasado, envio de recibos de compras ou para acompanhamento de entregas, por exemplo. Ainda assim, na última atualização dos termos e políticas de privacidade, no ano passado, já se previa envio de mensagens também de marketing. Vale acompanhar.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

++

Facebook 360

Depois de três anos da compra da Oculus, o Facebook finalmente anunciou recentemente um aplicativo de realidade virtual integrado à rede social, o Facebook 360. Por enquanto, o app está disponível apenas para os aparelhos Samsung compatíveis com o Gear VR. Quem tiver os óculos poderá acessar os conteúdos 360 graus diretamente na timeline, inclusive os antigos. Segundo o Facebook, mais de 25 milhões de fotos e 1 milhão de vídeos neste formato já foram postados.

Foto: Reprodução / Facebook

