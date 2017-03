O Manifesto de Zuckerberg contra o jornalismo 

Propaganda política?

No início do mês, Mark Zuckerberg publicou um gigantesco manifesto, compartilhado mais de 10 mil vezes no Facebook. No texto, diz que quer mudar o mundo. Bonito, não fosse ele querer também escrever as regras da mudança.

"Em tempos como estes, a coisa mais importante que o Facebook pode fazer é desenvolver a infraestrutura social para dar às pessoas o poder de construir uma comunidade global, que trabalhe para todos nós (...) que impeça danos, ajude durante crises e reconstrua o que for necessário."

Impressão minha ou a mensagem parece escrita por um político em tempos de campanha? A carta, de 5 mil palavras, parece querer estabelecer a posição do Facebook (ou de Zuckerberg) numa nova ordem, comum poder quase supranacional. E, no topo disso, novamente, está a ameaça aos veículos de mídia.

Leia também: Projeto Jornalismo pra quem?

O manifesto não trata apenas de assumir funções dos governos, mas também da imprensa tradicional. Quando ele escreve, ainda que de maneira abstrata, sobre construir uma "infraestrutura social", nada mais admite que o desejo de construir um negócio com os objetivos clássicos de uma empresa jornalística.

O Facebook do futuro, diz ele, vai trabalhar "para nos manter seguros, nos informar, e também para o engajamento cívico e inclusão de todos". Muitos jornais e empresas de mídia tradicionais usariam as mesmas frases para descrever suas missões.

No manifesto, ele prega a importância da indústria de mídia tradicional, é verdade, mas o suporte que pretende dar não sustenta a boa intenção. Não acho que Zuckerberg queira que o Facebook destrua o jornalismo. O que não está claro é o que ele vai fazer para impedir que isso aconteça.

+

Crer ou não crer?

Apenas 15% dos americanos acreditam nas notícias que leem nas redes sociais. O número sobe para 58% quando se trata de jornais impressos. A pesquisa foi feita pelo Ipsos em janeiro, com 1.007 adultos, a pedido do BuzzFeed. No Brasil, 80% acreditam no que leem nas redes sociais, segundo pesquisa CNT/MDA. Por aqui, 2.002 foram entrevistados, em 138 municípios

Leia outras colunas sobre mídia e tecnologia