O muro que Trump está ajudando a derrubar

Um amigo dia desses me mandou uma mensagem, seguida do emoji daquele macaquinho tímido, que cobre o rosto. A mensagem quase envergonhada dizia: "Parece que Trump vai salvar o jornalismo". E veio seguida do link de um levantamento feito pelo consultor e analista de mídia Ken Doctor. Por essa, o presidente eleito dos EUA não esperava.

Dentre todos os muros que vem tentando erguer, o que separa a mídia dos seus leitores tem cada vez menos tijolos. Trump virou a maior fonte de geração de interesse e assinaturas que a imprensa americana já viu. O crescimento vai além do The New York Times e do The Washington Post, veículos mais tradicionais. ProPublica, Slate e as revistas New Yorker e The Atlantic estão vendo seus números de assinantes digitais ou doações também subirem desde o início da campanha. No caso da New Yorker, o crescimento mensal bate 300%. A The Atlantic, por exemplo, precisou reimprimir a edição de janeiro devido à grande procura nas bancas.



Há quem acredite que um vídeo do programa LastWeekTonight, ancorado por John Oliver na HBO, em agosto do ano passado, tenha ajudado a iniciar o movimento. No programa, Oliver fala do desafio que vem vivendo a indústria da mídia. Apenas no canal oficial no YouTube, o vídeo já teve mais de 7 milhões de visualizações. Em fevereiro, a hashtag #PressOn também contribuiu para o boom, mas é impossível mensurar quanto as duas coisas realmente impactaram o fenômeno. O certo é que Trump tem sido mesmo o grande gatilho – ou bola demolidora da barreira entre os dois mundos.

A recente tendência em assinar ou dar suporte financeiro a um veículo de mídia, tradicional ou não, digital ou não, certamente injeta dinheiro nas empresas – e ajuda na batalha pelo mercado digital com Google e Facebook, por exemplo, mas o impacto vai muito além. Para Ken Doctor, inclusive motiva os jornalistas. O reconhecimento de que o trabalho é fundamental e não pode ser feito de graça empodera e encoraja as redações.

O levantamento do consultor mostra ainda que apenas os veículos preparados, capazes de produzir análise diferenciada o bastante para capturar a atenção dos leitores, podem surfar no tsunami. Isso porque quem procura (e paga) por informação tem sede de conteúdo de qualidade, de conhecimento dos fatos, de esclarecimento do que é ou não verdade.

É responsabilidade dos veículos atender ao desejo e devolver o respeito conquistado com ainda mais respeito.

E, claro, trabalhar duro para manter esse muro no chão.

