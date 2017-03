SnapWhatsGram: o ataque dos clones

Redes Sociais

Eu sei, está complicado.

Era uma vez o Snapchat... O fantasminha camarada, nascido em 2011, começou tímido, apenas para envio de fotos que se auto destruíam em 24 horas. Febre entre os millennials, evoluiu, criou filtros, lançou em 2013 o Snapchat Stories e virou plataforma de distribuição de conteúdo, como Discover.

Jornais como The New York Times e Washington Post dedicam times inteiros para criação de conteúdo exclusivo para o Snapchat, e diversas outras publicações já declararam contar com mais engajamento dos leitores ali do que em outras redes sociais.

No final de 2016, a empresa já somava quase 160 milhões de usuários, que passavam pelo menos meia hora do dia, em média, com o aplicativo aberto. Para fins de comparação, o Facebook tem mais de 1,2 bilhão de usuários ativos, diariamente,que ficam pelo menos 35 minutos na plataforma.

Há três anos, Zuckerberg teria oferecido US$ 3 bilhões para comprar o Snapchat dos meninos de Stanford, seus criadores. Eles não aceitaram. E uma batalha digital começou.

Desde então, a rede social mais usada do mundo tem tentado combater o Snapchat como pode. Primeiro, lançou Poke e Slingshot, dois apps que mal nasceram e já desapareceram – e provaram que era preciso mais do que bons engenheiros para frear o Snapchat. Entre outras tentativas, Zuckerberg também comprou o app MSQRD, que permite uso de filtros em fotos, e incorporou a função no Facebook.

No fim do ano passado, lançou o Flash, clone mais leve do Snap e, portanto, com foco em mercados emergentes como Brasil e Índia. Mas nada disso tirou tanto o sono dos fundadores do Snapchat até agora quanto a função Stories, do Instagram, lançada em agosto do ano passado.

Vídeo: Snapchat e Instagram - parecidos, mas diferentes

Réplica assumida do Snap, em apenas seis meses superou o número de usuários do concorrente. Nocaute declarado, vitória do Facebook (dono do Instagram) e fim da luta? Ainda não. Esse foi apenas o primeiro round de Zuckerberg contra o Snapchat.

Recentemente, foi a vez de o WhatsApp (que também é dele!) incrementar a função Status, em que é possível publicar fotos e vídeos que, após24 horas, desaparecem. O WhatsApp nosso de cada dia agora também tem as mesmas funções que o Snapchat e o Instagram Stories.

Os vídeos, que nos dois rivais duram apenas 10 segundos, podem ter até45 no Status. Outra diferença é a criptografado app, que garante (de verdade verdadeira) o desaparecimento da publicação. Antes do Status, os 1,2 bilhão de usuários do app já compartilhavam 3,3 bilhões de fotos e 760 milhões de vídeos por dia!



O que os plagiadores assumidos de plataforma dizem é que o formato criado pelo Snapchat é universal e um caminho sem volta. Comparam com as hashtags, lançadas no Twitter e hoje usadas em qualquer lugar, simples assim. #SQN



Foto: Reprodução / Facebook

Na Irlanda, desde o fim de janeiro, Zuckerberg está testando também o Facebook Stories (tela acima). Se o que ele queria era tirar o Snap do vale-tudo que virou essa queda de braço, conseguiu.

Agora, parece que a briga ficará dentro de casa mesmo.



