A tensão nos presídios é, hoje, o maior problema do Estado. Se explodir, será o caos. Decisões duras e importantes precisam ser tomadas. Ontem.



Nelson Marchezan terá pela frente o grande desafio de estabelecer critérios transparentes para a escolha dos CCs do seu governo. Os cortes no número de cargos aumentarão as pressões dos partidos por espaço.



Há ainda questões delicadas, como parentes de vereadores ocupando posições para as quais foram indicados politicamente.



Chamar os projetos de Sartori de "pacote de maldades" é tão tacanho como seria chamá-lo de "pacote de bondades".

Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre o imbróglio dos e-mails envolvendo o Inter e a CBF, a explicação do advogado Daniel Cravo na quarta, no Sala de Redação, não deixou dúvida.



Poucos eventos culturais privados no Brasil entregam tantas contrapartidas sociais quanto o Porto Verão Alegre.

– Cerca de 4 mil ingressos serão doados para instituições do terceiro setor.

– Haverá tradução em Libras e audiodescrição em várias sessões, inclusive em uma peça infantil.

– Serão oferecidas oficinas gratuitas de teatro para idosos, crianças e adolescentes em regiões de periferia.

O festival vai de 7 de janeiro a 18 de fevereiro. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 3, em vários pontos da cidade.



Dois números revelados pelo Pew Research Center, dos EUA:



– 23% dos entrevistados afirmaram ter compartilhado notícias falsas nas redes sociais, muitas vezes sem saber.



– 88% opinaram que notícias falsas viralizadas na rede causam alguma ou muita confusão nas suas rotinas diárias.

