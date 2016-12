Para economista italiana, Brasil deve colocar investimento e inovação no centro da política econômica

Ponto de vista

Em abril de 2016, a economista italiana Mariana Mazzucato, autora do livro O Estado empreendedor, apresentou um relatório encomendado pelo governo da então presidente Dilma Rousseff. Sua recomendação: o país precisa colocar investimento e inovação no centro da política econômica, o que aumentaria a competitividade e o PIB no longo prazo.



FEZINHA ¿ O que você faria com R$ 225 milhões? Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Dúvida

Relatores da ONU elogiaram a decisão do governo americano de desmontar um programa nacional de registro para visitantes de 25 países com atividade terrorista. Os especialistas consideraram a iniciativa "discriminatória e ineficaz" e avaliaram que grupos étnicos ou religiosos não devem ser rotulados. A questão agora é: será que Trump vai ressuscitar o NSEERS, como ficou conhecido o programa?

Cálculo difícil

O Google enfrentou críticas depois que sites especializados em tecnologia notaram que, ao pesquisar em inglês se o Holocausto aconteceu, o primeiro resultado é de um site negacionista. Alguns veículos chegaram a noticiar que o Google modificou o algoritmo para evitar o ocorrido, mas um teste realizado por esta coluna ontem constatou que o site negacionista segue em primeiro – pelo menos para os usuários destas plagas.

Incógnitas

O site FiveThirtyEight bolou três perguntas sobre a economia em 2017. Quem souber as respostas ganha um doce.

1) O que Trump fará? Poucas pessoas realmente têm uma ideia de como seu governo será na prática.

2) O que o banco central americano fará? Aumentará outras vezes a taxa de juros?

3) O que ainda não sabemos? Ou seja: que surpresas teremos no ano que vem?

Diagnóstico

Para a The Economist, a onda de populismo no cenário internacional resulta do seguinte cenário.A taxa de crescimento da produtividade no mundo rico tem sido desapontadora desde os anos 1970. Nesses países, a população está envelhecendo rapidamente. E os frutos do crescimento ficam nas mãos de uma fatia cada vez menor da população. Ao mesmo tempo, a democracia está se tornando disfuncional, com governos que negligenciam o longo prazo.

Doações

Quinze toneladas foi a quantidade de alimentos arrecadada em shows no Opinião e no Pepsi On Stage durante todo o ano de 2016. As doações foram repassadas a 13 instituições que atendem crianças, jovens e adultos vulneráveis de várias regiões da Capital. É fruto de uma iniciativa da Opinião Produtora, que oferece desconto, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, a quem não tem direito a meia-entrada.

Diversidade

Há pouco mais de duas semanas, a Secretaria de Turismo de Porto Alegre lançou na internet um filme de 120 segundos, dirigido pelo cineasta Beto Souza, divulgando a Capital como destino amigável ao turismo LGBT. Segundo os números da pasta, a produção atingiu mais de 500,8 mil pessoas e foi compartilhada por cerca de 1,4 mil usuários.

Confira:

Direito de pergunta

Se 2017 for tão ruim quanto 2016, quais são os seus desejos para 2018?

