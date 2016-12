Participação de bancos públicos e privados no mercado de crédito sofre mudança significativa no Brasil

Perspectiva

Estudo do Ipea constatou uma mudança significativa no mercado de crédito brasileiro nos últimos anos. Entre 2007 e 2015, a participação do saldo das operações dos bancos públicos no crédito total aumentou de cerca de 35% para aproximadamente 55%.

Já a participação dos bancos privados diminuiu de cerca de 65% para 45%. Os números refletem o papel anticíclico que as instituições públicas assumiram com a crise de 2008.

Espanha

Quando a guerra de ovo e farinha vira tradição.



Foto: JAIME REINA / AFP

Selo de qualidade

Consultar na internet informações sobre doenças é uma realidade para a maioria das pessoas com acesso à rede. Mas nem sempre se sabe quando confiar nas fontes de informação. Pensando nisso, o Laboratório Internet, Saúde e Sociedade (Laiss), da Fiocruz, lançou o selo de certificação Sergio Arouca. Estão disponíveis, no site da instituição, avaliações sobre páginas que tratam de dengue, tuberculose e aleitamento materno.



Mercado 1

Um aplicativo de mobilidade 100% gaúcho estará disponível para os usuários de Android e iOS em março. É o Garupa – não confundir com o serviço de mesmo nome com sede no Rio. O Garupa daqui projeta preços competitivos com Uber e Cabify e promete atendimento mais personalizado aos colaboradores. O site oficial da plataforma estará disponível a partir de terça-feira (3/1).



Mercado 2

A partir de janeiro, poderão se cadastrar motoristas de Porto Alegre e grande Porto Alegre, Caxias do Sul, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Farroupilha, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande e Santana do Livramento.Depois, a meta é expandir para Paraná e Santa Catarina.



Investimento

A Santa Casa de Porto Alegre receberá quase R$ 150 milhões de uma emenda parlamentar da bancada gaúcha no Congresso. Na segunda-feira (2/1), será assinado o contrato com a Caixa Econômica Federal, que vai gerenciar o repasse. A verba será utilizada na reforma e modernização das sete unidades do complexo, principalmente o Hospital Santa Clara, o mais antigo. A execução do projeto deve durar entre três e cinco anos.



Torcida

A próxima edição do Porto Alegre Em Cena, que será em setembro de 2017, poderá contar com a companhia espanhola Atra Bilis Teatro. A coordenação do evento está em negociação com o grupo da renomada diretora e dramaturga Angélica Liddell. A ideia é trazer para o Teatro do Sesi as partes II (Que farei eu com esta espada?) e III (Gênesis VI:6-7) da Trilogia do Infinito, escrita pela própria Angélica.



Iniciativa

Organizações internacionais estão oferecendo calendários de mesa de 2017 para quem realizar pequenas doações. Custa entre R$ 29 e R$ 35 por exemplar. E vale comprar mais do que um para presentear.Estão com calendários à venda os Médicos Sem Fronteiras (zhora.co/msf2017), o WWF (zhora.co/wwf2017) e o Greenpeace (zhora.co/green2017).



Vida é carne, talento é osso, custa mais a se deteriorar. Ele segura a criatura que se desmancha.A arte é breve e a vida longa. — Nei Duclós (@neiduclos) December 28, 2016

