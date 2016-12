Polêmica sobre os termos de uso do Spotify inspira novos debates no legislativo brasileiro

Privacidade

A recente polêmica sobre os termos de uso do aplicativo de música Spotify, segundo os quais o usuário deve renunciar ao sigilo bancário, poderia inspirar novos debates sobre uma lei brasileira de proteção de dados.

Na Câmara dos Deputados, tramita o projeto de lei 4.060/2012, ao qual foi apensado o projeto de lei 5.276/2016. Em tempos de termos de uso longos que quase ninguém lê, o assunto merece mais atenção.



Após a polêmica, o Spotify respondeu que as informações de pagamento dos usuários são confidenciais e que, no caso de disputa legal, as leis brasileiras serão aplicadas.



PROPOSTA

Dois vencedores do Nobel de Economia, Eric Maskin e Amartya Sen, propuseram um novo sistema eleitoral para os Estados Unidos, segundo o qual o presidente seria eleito pelo voto popular nacional, e não pelo colégio eleitoral.Em artigo no New York Review of Books que faz alusão à vitória de Trump, os autores concluem: "Depois de 224 anos, talvez seja hora de mudar as regras do jogo".



POESIA

Em 2016, foram lembrados os 400 anos de morte de Shakespeare. Para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a celebração seguirá no ano que vem. Na temporada 2017, o conjunto apresentará um grande espetáculo no Auditório Araújo Vianna intitulado Shakespeare na música, com composições baseadas na obra do Bardo. O ano da Ospa também terá a encenação da ópera Don Giovanni, de Mozart.



CODIFICADO

Para a revista Wired, 2016 foi o ano em que a criptografia venceu. O recurso que protege as comunicações da espionagem de terceiros tornou-se padrão no WhatsApp e virou um recurso opcional no Facebook Messenger. Os aplicativos utilizaram o mesmo protocolo do Signal, ferramenta de troca de mensagens – recomendada por Edward Snowden – que viu seus downloads aumentarem em 400% depois da vitória de Trump, segundo o Buzzfeed.



COMO ESPERADO

Não deu outra: 65% dos clientes compraram os presentes na semana do Natal. Apenas 10% adquiriram na primeira semana de dezembro e outros 10% distribuíram os gastos ao longo do mês.É o que mostra um levantamento da CDL POA e do Sindilojas Porto Alegre.



DIREITO DE PERGUNTA

Você vai garantir o IPTU com 12% de desconto ou vai esperar para pagar com 15%?



apesar de berrarmos "é proibido crianças trabalharem em condição de escravidão", continuamos a gostar de preços baixos no shopping. — Luiz Felipe Pondé (@lf_ponde) 27 de dezembro de 2016

Leia outras colunas de Tulio Milman

Janela do Bem: conheça instituições que ajudam comunidades gaúchas