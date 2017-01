Cheiro de pizza

O Brasil está diante da mais dramática decisão da sua história. A resposta à pergunta a seguir, seja qual for, terá consequências definitivas: afinal de contas, a ética é um valor fundamental e inegociável?

A imensa maioria do país responderia que sim. Mas, na prática, os sinais são contraditórios. Especialmente nos setores mais aguerridos na defesa do afastamento de Dilma Rousseff e mais ativos na formulação de críticas à roubalheira protagonizada pelo poder petista.

Bastaram alguns sinais de melhora na economia para arrefecer o ânimo patriota dos que, no ano passado, berravam pela moralização do setor público e das suas relações com a iniciativa privada. O contra-argumento mais comum: há muitos poderosos corruptos na cadeia. Há. Mas a lista dos que estão soltos ainda é grande demais para um país que se pretende minimamente justo e sério.

Novamente, temos a oportunidade de reinventar o Brasil. Ao que tudo indica, mais uma vez, desperdiçaremos a chance. Não podemos cair nessa armadilha. Estão tentando, de novo, usar argumentos econômicos para fazer de conta que está tudo bem. Não está.

O governo, contaminado por gente que não deveria estar lá, demora para dar uma resposta. O presidente, que acerta na economia e na condução das reformas, hesita em agir, mesmo correndo o risco de ser drenado junto com a lama.

Usar a economia para anestesiar a indignação contra a roubalheira só reforça o discurso de que tudo era apenas um acordo de elites para derrubar um governo e colocar outro no lugar. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos permitir que, mais uma vez, nossa esperança seja apenas um voo de galinha.



A VERSÃO DE VIAMÃO - É bom passar uma tarde em Itapuã.

TRIBUNA – Aqui, o leitor tem razão

Sobre "Segue o baile" e a pegação no pé do presidente Michel Temer:

Por muito menos, derrubaram uma presidente eleita pelo voto popular. Perdão, mas tu viraste um baita puxa-saco.

Paulo Ritter

Parabéns pelas notas "Desapoio incondicional" e "Segue o baile". Escritas com maestria, expõem o ranço dos que não conseguem entender as enormes dificuldades nacionais, a transição que a sociedade tem que enfrentar e a percepção de que retomamos à proa certa.

Nelson Castan

Sobre "Um atentado contra o jornalismo" e um texto que elogiava o cartório e o Detran em Capão da Canoa:

Lamentável seu artigo, temos tantos assuntos importantes para serem tratados e discutidos, e utiliza esse precioso espaço de ZH para escrever aspectos pessoais sem nenhum significado. Confesso que não entendi sua intenção.

Carlos Alberto Abel

Meus parabéns, nós estamos precisando que alguém nos mostre tudo o que há de bom no RS e no BR. Todos sabemos que temos muito mais coisas boas do que ruins, mas muitas vezes a imprensa tenta incutir que, no nosso país, nada funciona, e que tudo é ruim. Fiquei muito feliz com o texto. Feliz ano de 2017, reserve sempre um cantinho para notícias boas.

Lai Moresco

Sobre a relação entre as prefeituras do Litoral Norte e os veranistas:

(...) Minha filha tem dificuldade motora, mas tem crianças e idosos que também sofrem com a precariedade nos acessos à praia. Semana passada, um senhor caiu de cara no chão tentando usar a "passarela". Fica o meu e, de todos os veranistas, nosso desabafo! A propósito, vários entre nós fizeram contato com a Secretaria do Meio Ambiente da prefeitura de Xangri-lá ainda no final do ano. Mas nada foi feito, apesar das caquéticas promessas!!!

Cíntia Bracht



De acordo com a Reforma da Previdência, Eu deveria trabalhar, e não descansar, no sétimo dia. — DEUS (@OCriador) January 12, 2017

