Após ameaça de Trump, GM anuncia investimentos de US$ 1 bilhão nos Estados Unidos

Conforme a música

Donald Trump ameaçou aumentar impostos das montadores que gerassem novos empregos fora dos EUA. Funcionou. A GM anunciou investimentos de US$ 1 bilhão nos Estados Unidos. Antes, Ford e Fiat-Chrysler já haviam emitido comunicados semelhantes.

A alegria de Trump não coube em um só tuíte:

RT @realDonaldTrump: Com todos os empregos que estou trazendo de volta para os EUA (mesmo antes de assumir), com todas as novas fábricas de carros voltando ao nosso país...



With all of the jobs I am bringing back into the U.S. (even before taking office), with all of the new auto plants coming back into our..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2017

RT @realDonaldTrump: ...e com a grande redução de custos que eu negociei nas compras militares e em outras, acredito que as pessoas estão vendo "coisas grandiosas".



country and with the massive cost reductions I have negotiated on military purchases and more, I believe the people are seeing "big stuff." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2017

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA QUARTA-FEIRA (18/1)



HERMENEGILDO - A seguir. Foto: Jefferson Botega / Agencia RBS

Ulalá

Novas cores para os 800 lojistas do Pop Center. Depois de passar por São Paulo e Rio de Janeiro, o curador francês Franck James Marlot vem a Porto Alegre, no sábado, para conhecer o centro de compras da Avenida Júlio de Castilhos. A ideia é transformar o local, também, em um espaço de artes visuais.



De coração

Especialista em diagnóstico por imagem do Hospital Mãe de Deus, Marcelo Haertel Miglioranza acaba de se tornar membro da Sociedade Americana de Ecocardiografia.



Santa Catarina

Invasão de águas-vivas. Engarrafamentos quilométricos. Preços salgados. Vários locais impróprios para banho. Mas lá é que é bom.



NUMA FRIA - Mais uma vítima do inverno na Europa. A raposa caiu no Rio Danúbio, na Alemanha. Foto: Johannes STEHLE / AFP

Ramilotado

Ele é o cara.Todos os ingressos para o show de Vitor Ramil, dia 25, no Santander Cultural, estão esgotados.



2017

Uma série de atividades e de lançamentos foi programada para celebrar os 50 anos de carreira do poeta Luiz de Miranda. Com certeza, é um dos que mais escrevem no mundo. Entre obras próprias e antologias, já são cerca de 60 títulos.



Ela

Um dos mais aclamados museus de arte do planeta, a Tate, de Londres, terá a primeira mulher no comando em 120 anos de história. Maria Balshaw deixa a galeria Whitworth, de Manchester, e se muda para a capital. O anúncio foi oficializado ontem. A Tate recebe 4,5 milhões de visitantes por ano.



Leia outras colunas de Tulio Milman