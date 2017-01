Disney será indenizada em US$ 50 milhões pela morte da atriz Carrie Fisher, a princesa Leia de "Star Wars"

Valor estelar

US$ 50 milhões é o valor que a Disney receberá de um seguro para indenizar a impossibilidade de cumprimento de contrato da atriz Carrie Fisher, que morreu no dia 27 de dezembro. Sua personagem, a princesa Leia, deveria aparecer nos próximos dois filmes da saga Star Wars.

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA QUARTA-FEIRA (4/1)



Adiós

Começou a era Trump. A Ford anunciou o cancelamento da construção de uma fábrica de US$ 1,6 bilhão no México. Em vez disso, vai aumentar a sua operação em Michigan, nos EUA.

TORRES - Escultura de Paulo França. Feita com bitucas tiradas da areia. Foto: Susete Schaffer / Arquivo pessoal

Amorcegamento

Os sinais de melhora na economia não podem, jamais, servir de cortina de fumaça para os desvios éticos de integrantes do governo e do Congresso. As forças que alimentaram o impeachment têm agora o dever moral de manter o mesmo nível de pressão. Caso contrário, perderão a razão e a disputa pela narrativa histórica no futuro próximo.



Tiro no pé

Diante de novas denúncias, o Instituto Lula afirmou que o ex-presidente "jamais solicitou qualquer vantagem indevida". Faltou dizer que, além de não solicitar, também não aceitou.



Caindo de maduro

Educação para o trânsito se faz antes de conceder ao motorista autorização para conduzir. A função da EPTC deve ser, sempre, a de organizar e fiscalizar.



REGRA NÚMERO UM DO CAPITALISMO:

A gente nunca precisa de algo até saber que ela existe. https://t.co/WjKFiFO4AV ¿ dudu (@Dudu) January 3, 2017

Link

Sempre é tempo.Em dezembro, o Informe Especial publicou, na Janela do Bem, fotos e informações sobre 35 instituições que precisam de ajuda para ajudar. Confira a lista completa das entidades.



Leia outras colunas de Tulio Milman