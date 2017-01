Estado Islâmico é o maior medo dos norte-americanos

Esperando Trump

Olhando para o mundo, do que os americanos têm mais medo? O Pew Research Center fez a pergunta. Os entrevistados podiam dar mais de uma resposta.



Estado Islâmico – 79%

Ciberataques – 71%

Programa nuclear da Coreia do Norte – 64%

Rússia – 54%

China – 52%

Aquecimento global – 52%

Refugiados do Iraque e da Síria – 46%

Conflito entre palestinos e Israel – 43%

No seu último dia de trabalho na Brigada Militar, o coronel Alfeu Freitas Moreira voltou ao ponto em que tudo começou. Esquina Democrática, em Porto Alegre. Há 35 anos, iniciava ali uma carreira que culminou com o desafio de comandar uma das mais tradicionais instituições gaúchas. Missão cumprida.

Inspiração

Otelio Drebes, fundador das Lojas Lebes, está começando uma nova carreira. Aos 80 anos, cheio de energia, virou palestrante. Mesmo antes do lançamento oficial, que ocorrerá nos próximos dias, Drebes já falou para mais de 2 mil pequenos e médios empresários, no Rio Grande do Sul e em São Paulo.



TRAMANDAÍ - Esperando sentadas.

Hábitat

Li em mais de um lugar que as águas-vivas estão "atacando" os banhistas em Santa Catarina e no Paraná. Seria verdade se elas saíssem do mar, atravessassem as dunas e se esgueirassem no quarto das crianças para queimá-las enquanto dormem. Mas não é exatamente isso o que ocorre.



o Brasil tem 3 poderes o aquisitivo o contemplativo e o presidiário — Mosão¿ Oficial (@Moses_Besouchet) January 18, 2017

Direito de pergunta

E se, em vez de chamar o Exército para fazer revistas surpresa, os Estados tentassem, de verdade, impedir que armas, celulares e drogas entrem nos presídios?



PORTO ALEGRE - Um recreio inesquecível. Oferecimento: Dmae.

