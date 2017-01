Frente à omissão do poder público, Saba assume custo do conserto de passarela em Atlântida

Iniciativa privada

Diante da omissão do poder público, a Saba resolveu agir. Está pagando todo o conserto da passarela que leva à beira da praia de Atlântida, em frente à sede principal do clube. Ainda sobre a Praça Central, tudo era melhor quando a Saba cuidava do local. Entre março e dezembro, faltou tempo para a prefeitura fazer o mínimo.



PORTO ALEGRE - Pedalando contra o vento. Foto: Cristiano Duarte / Arquivo pessoal

Meio de campo

O novo secretário de Segurança de Porto Alegre, coronel Kleber Senisse, foi um dos coordenadores de segurança da Copa do Mundo na Capital. Participou da articulação dos vários setores envolvidos, entre eles, o Exército.



Vazio

O tema é urgente e merece atenção. Mas focar o debate sobre segurança pública apenas na questão do presídio é o mesmo que podar o caule de uma erva daninha sem se preocupar com a raiz. Prender os bandidos é fundamental. Mas adianta pouco se existe uma multidão de jovens na fila para ocupar as vagas no organograma do crime. Em geral, eles vivem em regiões de onde o Estado se retirou. Ou onde nunca esteve.



Pensando em voz alta

Eu queria elogiar o fato de a praia estar bem policiada neste ano. Mas aí vou ouvir que estão faltando brigadianos no Interior. Deixa pra lá. Não vou dizer nada.



PULANDO NA CHUVA - Um dia comum em Londres. Foto: Daniel LEAL-OLIVA / AFP

007

O veleiro usado por James Bond no filme Skyfall está à venda. Lance inicial do leilão: o equivalente a R$ 29 milhões. Construído em 2011, o Regina tem 56 metros de comprimento. E é caro. Muito caro.



Em tempo

Repercutiu pouco por aqui a decisão da Justiça de Israel que condenou um soldado por matar, sem necessidade, um terrorista. Ele estava caído e não representava mais perigo algum.Apesar da polêmica, prevaleceu o entendimento de que alguns valores são inegociáveis, por mais medo e raiva que a sociedade, com razão, possa ter.



Lodo digital

Donald Trump pode estar errado em muita coisa. Mas numa ele tem razão: as notícias falsas amplamente disseminadas nas redes sociais são um perigo real para a democracia.Esse tipo de mentira não pode ser comparado ou confundido com erros de informação, que infelizmente acontecem. Um veículo sério os admite e os corrige rapidamente. Na internet, tudo vira verdade. E ninguém assina embaixo.



Direito de pergunta

Depois de deixar a Casa Branca, Barack Obama vai ganhar um sítio e um apartamento dos amigos?



Curiosidade:

Muita gente que há uns 15 dias lamentava profundamente a situação da Síria está essa semana agradecendo a Obama por tudo. — Marlos Ápyus (@apyus) January 12, 2017

