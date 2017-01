Instituto do Cérebro da PUCRS busca voluntários para novo tratamento do transtorno de estresse pós-traumático

Sinapses

O Instituto do Cérebro da PUCRS procura voluntários com mais de 18 anos que tenham passado por algum acontecimento traumático. Agressão física, assalto, violência sexual, sequestro, desastres naturais, acidentes automobilísticos ou aéreos são alguns exemplos.

Eles farão parte de uma pesquisa para avaliar um novo tratamento do transtorno de estresse pós-traumático.

Interessados: enviar e-mail para pesquisatratamentotrauma@gmail.com.



Monte Belo do Sul - A fé pura/ E a uva/ Quase madura Foto: Leonid streliaev / DIVULGAÇÃO

Omissão conveniente 1)

Às vezes, dá a impressão de que alguns prefeitos do Litoral estimulam, de propósito, as queixas dos veranistas. Para depois fazer demagogia com seus eleitores locais.

Tipo: "Os ricos reclamam porque minha prioridade são os pobres".



Omissão conveniente 2)

Há muito que a falsa divisão entre veranistas ricos e moradores pobres caiu por terra. Existe hoje uma sólida classe média alta vivendo nas praias: empresários da construção civil, comerciantes, profissionais liberais. Mas essa pseudoluta de classes é conveniente para justificar a incompetência na gestão.

Mesmo para os menos favorecidos, o turismo é uma fonte de desenvolvimento que mereceria mais respeito.

À venda

Quando o veneno vira remédio.

A Odebrecht está tentando limpar seu nome do mesmo jeito que sujou. Fazendo acordos de bilhões de dólares com o setor público.

Em vários países.



Sisudez

Clientes com idade entre 18 e 24 anos são os que mais percebem - e não gostam - quando um vendedor nunca sorri durante o atendimento. O dado está em uma pesquisa séria encomendada pelo Sindilojas e CDL de Porto Alegre.



Mossul - A luta continua. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Crença

Investir na crise. Essa é uma boa lição.

O Universitário está lançando o seu projeto pedagógico Premium. Fica no Viva Open Mall, em Porto Alegre. É pensado para alunos que enfrentarão vestibulares com alto grau de dificuldade.



Pra inglês ler

A doação anunciada pelo MEC de 40 mil livros para montar 40 bibliotecas em presídios em todo o país é uma boa notícia.

Mas tem muito mais propaganda do que solução.

Só o Banco de Livros da Fiergs já doou 140 mil livros para presídios gaúchos. E estamos onde estamos.



Pensando em voz alta

Jamais me imaginei pensando isso. Mas não é que o período de maior calma dos últimos tempos no país coincidiu com as férias coletivas do Congresso e do STF - eles chamam de recesso.

Parece que na falta de escândalos e de brigas de egos, o país levantou a cabeça e foi trabalhar.

Pelo bem do país, a Lava-Jato deveria manter o mesmo ritmo dos tempos do PT.



Gosto mt deste The Voice Kids. Crianças e adolescentes cantando lindo... Me emociona, sim. Crianças amadas e cuidadas tem brilho nos olhos. — Maria do Rosario (@mariadorosario) 15 de janeiro de 2017

