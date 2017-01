Intelectuais, cientistas e artistas divulgarão carta aberta a Sartori nesta segunda

Mobilização

Intelectuais, cientistas e artistas divulgarão na segunda (9/1), às 18h, no Chalé da Praça XV, uma carta aberta ao governador José Ivo Sartori. Pedem a suspensão da extinção das nove fundações e defendem a criação de um fórum de diálogo com a sociedade e especialistas. Avaliam que os motivos financeiros alegados pelo Palácio Piratini são insuficientes para justificar a medida, que causaria prejuízos ao patrimônio cultural e científico do Estado.



Assinam o documento, entre outros, Hélgio Trindade, Ivan Izquierdo, Luis Fernando Verissimo e Sergio Faraco.



Falta de educação

Desvio de dinheiro público é sempre um problema. Mas, quando ocorre na área de educação, tem um significado especialmente grave do ponto de vista da sociedade – seja o desvio de verba de merenda das crianças, seja o desvio de bolsas de pós-graduação. Investimento (correto) em educação é o principal caminho para o desenvolvimento do país.



Fiat lux

Símbolo de resistência cultural e oposição à ditadura militar, o Teatro de Arena de Porto Alegre completa, em outubro, 50 anos de existência e 25 anos de reabertura. Para celebrar as datas, a associação de amigos do teatro lançou um projeto de reforma, com orçamento de R$ 30 mil, que cobrirá especialmente as instalações elétricas. Para colaborar com o financiamento coletivo, acesse a página do projeto no Catarse.



Gestão de crise

Você já viu esse filme antes.Acontece uma tragédia no país, e o governo, pressionado, lança medidas para dar alguma satisfação à sociedade.Foi o que aconteceu com o Plano Nacional de Segurança, uma carta que o Palácio do Planalto tirou da manga depois dos massacres em presídios e recebeu críticas de especialistas.



Ladeira acima

O Google superou a Microsoft na preferência de usuários de navegadores de internet no ano passado. Em fevereiro, o Internet Explorer era utilizado por 40,85% dos usuários, enquanto o Chrome tinha 36,56% de preferência. No mês seguinte, ambos estavam praticamente empatados, mas o browser do Google decolou e terminou o ano com 56,43% do mercado de desktop contra 20,84% do Explorer. Os números são da Net Market Share.



Avanço

Uma proteína chamada tau pode ajudar a prever quando um atleta que sofreu uma concussão voltará à ativa. Um estudo divulgado na revista Science revelou que os esportistas que levaram mais tempo para retomar suas atividades tinham níveis mais altos dessa proteína no sangue, nas primeiras seis horas após o trauma, em relação aos que retornaram antes. Estima-se que ocorra cerca de 3,8 milhões de concussões ligadas a esportes a cada ano nos Estados Unidos.



Lado bom

O ano de 2016 pode não ter sido tão ruim quanto se imagina. A Anistia Internacional encontrou motivos para vibrar. Entre eles, estão avanços em benefício dos povos tradicionais no Canadá e na Austrália, mudanças positivas nos direitos dos transgêneros na Noruega e na Dinamarca, abolição da pena de morte para todos os crimes em Nauru e para a maioria dos crimes na Guiné e protestos de mulheres na Polônia pelo direito ao aborto.



Uma prova de que a humanidade é ingrata é o fato de nunca ter havido um agradecimento formal ao inventor do leite condensado. — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 7 de janeiro de 2017

