Manoel Soares, repórter da RBS TV, é vítima de comentário racista

Não passarão

Tendo como alvo seu novo corte de cabelo, o repórter Manoel Soares, da RBS TV, foi vítima de um comentário racista em uma rede social. "Não tolero esse tipo de agressão", reagiu. A queixa já foi registrada na polícia.



PONTO FINAL - Porto Alegre, Travessa dos Venezianos: parado no tempo. Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Fome

O Desafio do Bem, campanha de arrecadação de alimentos apoiada pelo Jornal do Almoço em parceria com a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, alcançou ontem a espetacular marca de cem toneladas. Mérito de quem doou. Ainda dá tempo, até amanhã, de aumentar esse recorde. É só passar em uma RBS TV, na Zero Hora ou no Banco de Alimentos da Fiergs.



Demorou

Mark Zuckerberg revelou sua esperada "resolução de Ano-Novo". Visitar e encontrar pessoas de todos os Estados americanos até o final de 2017.Em 2016, foi correr 365 milhas – 587,41 quilômetros – entre janeiro e dezembro.Sim, existe vida fora do Face.



NO ALVO - Supersegurança: nem a torcida organizada escapa da revista na entrada de um campeonato de dardos, em Londres. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

À risca

O BOE entrou em prontidão na terça. No fim, não foi preciso viajar até Charqueadas.Investigações preliminares apontam que o policial que atirou contra um detento havia esgotado, antes, todas as opções não letais.



De fato

Os grandes presídios gaúchos são privatizados. Quem controla e lucra são as facções criminosas. O Estado tem quase nenhum poder interno.No caso do Rio Grande do Sul, retomar o controle público custaria sangue, suor e lágrimas. Mais cedo ou mais tarde, terá de ser feito.



Nó

Alerta: não recomendável para radicais ideológicos. Terceirizar alguns serviços nos presídios seria um jeito de retomar o controle público sobre as cadeias.



Com força

Do Blog Farroupilha do site G1: segmento regional tem 15 entre as cem músicas mais tocadas em shows no RS. O levantamento do Ecad colocou Assiste aí de camarote, interpretada por Wesley Safadão, no topo da lista.

As colocações das gaúchas:

7º – Canto alegretense

19º – Merceditas

23º – Querência amada

24º – Eu sou do Sul

31º – Batendo água

Créditos

A escultura de bitucas de cigarro, que teve a foto publicada ontem pela coluna, é de autoria da artista plástica Flávia Chaves, parte da ação #bitucazero, do Projeto Praia Limpa Torres. Paulo França é responsável pela curadoria.

Boa causa

Os veranistas de Atlântida, muitos deles donos de apartamentos quase tão antigos quanto o balneário, não desistirão de lutar para que a Praça Central volte a ser um local seguro de convívio. Para todos.



