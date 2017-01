Morre o homem que sabia demais

Arquivo vivo

Com Teori Zavascki, morreu um pedaço da história do Brasil que jamais será contado. Como relator da Lava-Jato, o ministro estruturou uma visão única do momento social, político e jurídico do país.

Não há outro caminho a não ser esperar pelas investigações. Os laudos das autoridades obedecem a rígidos padrões técnicos. E nem sempre são conclusivos. Mas uma certeza é inquestionável: por muito tempo, surgirão versões e fatos sobre a morte do homem que mudou o país com suas assinaturas. As homologações das delações premiadas de empresários e de políticos eram chancelas de mudança, de clamor pela ética e por uma nação mais justa.

Quando o país buscava alguma calma, mais convulsão. O destino dos processos da Lava-Jato já é alvo de debate. Um novo ministro nomeado por Michel Temer ou uma designação interna do STF. Um jogo complexo e pesado de interesses nem esperou a confirmação da morte de Zavascki para se articular.

Seja qual for o caminho a ser seguido, que ele se atenha à lei e aos interesses maiores do país. Qualquer tentativa de aproveitar a morte de Teori Zavascki para retardar ou atrapalhar a Lava-Jato não pode ser tolerada. Chegou a hora de provar que nossas instituições são mais fortes do que os grupos organizados para preencher o vácuo com impunidade.



Movimentos

A escolha do sucessor de Teori Zavascki, a ser indicado por Michel Temer, poderia demorar até dois meses. Celso de Mello, decano do STF, desponta como um nome viável para a relatoria da Lava-Jato na corte.



Papel timbrado 1

"Tem gente do Brasil inteiro ligando", desabafa o presidente da Câmara de Horizontina, Diogo Luiz Weiss, 30 anos. O buzz foi causado por uma carta de solidariedade a Donald Trump, com as assinaturas de dois vereadores, ainda na legislatura passada. Um trecho: "A Câmara de Horizontina sente-se regozijada e feliz em saber da vitória deste ilustre cidadão que, com sua capacidade e galhardia, venceu todos os obstáculos que os adversários investiram contra suas ideias". Em outro parágrafo, os parlamentares garantem que seriam acompanhados pelo presidente do Tribunal de Contas na posse de Donald Trump.



Papel timbrado 2

Weiss, que assumiu no começo do mês, está tentando, até agora sem sucesso, contato com o ex-vereador Averí Padoin e o reeleito Alessandro dos Santos. "Dizem por aqui que foi só uma brincadeira, até porque não tem nenhum número de protocolo", garante Weiss.



Fé

Começa no domingo a 142ª Festa dos Navegantes de Porto Alegre, com o traslado da imagem da padroeira para a igreja do Rosário. Às 18h, haverá uma missa na Igreja dos Navegantes, celebrada por dom Adilson Pedro Busin. A procissão luminosa se inicia às 19h. O lema da edição deste ano é "A humildade de Maria".



Vergonha

Os atrasos nos repasses do Funcriança são um crime. Herança da gestão passada. A prefeitura usou dinheiro que não era dela para fazer caixa numa época em que creches, asilos e abrigos enfrentam dificuldades brutais. O prefeito Nelson Marchezan não pode permitir que essa barbaridade continue.

Somar

Solimar Amaro, anunciado como novo presidente da Fasc, é um nome de peso para o governo Marchezan. Solimar relutou muito para deixar a Kinder, instituição modelar na qual era superintendente. É mestre em Educação e especialista em gestão. Foi também vice-presidente da Rede Marista RS, gerente da Fundação Pão dos Pobres e diretor adjunto do Hospital São Lucas.



"Só acontece com os outros" é o que mais acontece com todos. ¿ Fraga (@F_R_A_G_A) January 19, 2017

