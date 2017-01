Organizações Trump cancelam construção de prédios no Brasil 

Cartão de visitas

As organizações Trump cancelaram negociações com sócios brasileiros envolvendo a construção de prédios no país. O projeto Trump Towers Rio foi anunciado em 2012.



Negócios 1

Cada visitante é autorizado a entrar com R$ 125 por semana no Presídio Central.São cerca de 250 mil visitas por ano. Fora o mercado paralelo.



Negócios 2

O cálculo é de que, para um preso se manter no Central, precise de cerca de R$ 750 por mês. Quem não recebe da família ou de amigos fica devendo.



Negócios 3

Quando um jovem preso com trouxinhas de maconha e sem dinheiro entra no Presídio Central, quem o recebe não é a estrutura do Estado, mas, sim, as facções. Um jeito fácil e barato de recrutar novos soldados.



Bomba-relógio

Michel Temer aguarda o melhor momento para promover a mudança ética no seu ministério. O problema é que, talvez, esse "melhor momento" já tenha passado.



Caminhos

Nos anos de fartura, a Fundação Iberê Camargo conversou pouco com Porto Alegre. Sempre é tempo de começar.



Engarrafamento

Cientistas canadenses garantem: morar perto de uma rua com muito tráfego de veículos faz mal para a saúde mental. Dois fatores combinados geram o efeito: poluição e barulho. O estudo, publicado pela revista The Lancet, acompanhou 243.611 casos de demência entre 2001 e 2012. A conclusão é de que o risco aumenta para quem vive perto de locais de grande circulação de carros, ônibus e motos.



Mãos à obra

Recém empossada para seu primeiro mandato, a vereadora Comandante Nádia está propondo que a Guarda Municipal receba treinamento para atuar na patrulha Maria da Penha. O pedido oficial foi entregue ao secretário Kevin Krieger, que responde pela Segurança no governo Marchezan.



Patrola

Desrespeitar o direito de voz do bloco minoritário na Câmara Municipal de Porto Alegre não é democrático nem inteligente.



Causa e efeito

Candidato que promete resolver tudo é cobrado por tudo o que prometeu.



Nossa geração sabe exatamente o que fazer em um apocalipse zumbi mas não sabe fazer imposto de renda. — Patrick Maia (@PatrickMaia) January 5, 2017

