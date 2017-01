Registros da administração Obama nas redes sociais devem ser arquivadas antes da posse de Trump

Memória digital

Uma das contas de Twitter mais cobiçadas do planeta irá trocar de mãos no dia 20 de janeiro. @POTUS – President Of The United States – passará a ser gerida por Donald Trump. Tem, hoje, 13,1 milhões de seguidores.

Memória digital 2

A administração Obama estuda arquivar todos os registros online dos oito anos de governo antes de passar o controle dos acessos de Facebook, Instagram e Twitter para o sucessor. Uma medida importante para que a História desse período possa ser contada no futuro. Só a conta @WhiteHouse postou mais de 30 mil tuítes. Milhares de horas de vídeo também foram compartilhadas nos dois mandatos democratas.



Jurisprudência

A reação de Donald Trump não foi apenas para Meryl Streep. Foi um aviso a todos os que pensarem, no futuro, em criticá-lo como fez Meryl Streep na entrega do Globo de Ouro.



Desapega

Frase de abertura da conta de Twitter de José Fortunati: "Prefeito de Porto Alegre, apaixonado pela família, pela vida e pela nossa Capital, que me recebeu de braços abertos e que hoje tenho a honra de administrar".



Segue o baile

Se Michel Temer não vem, deveria vir.

Se vem, deve resolver todos os problemas no Estado.

Se entrega ambulâncias e anuncia um presídio, é demagogo.

Se sobrevoa Rolante, deveria descer.

Se descesse, ficaria pouco tempo.



Ocupação do bem

Um grupo de tradicionais veranistas de Atlântida, devidamente autorizados pela prefeitura, entrou no prédio abandonado na praça central. Uma enorme faxina foi feita. O local vinha sendo usado para tráfico e consumo de drogas, além de motel.



Ocupação do bem 2

Uma montanha de lixo foi retirada. Agora, a expectativa é de que o poder público dê uma destinação ao local. Uma passeata está sendo planejada para o fim de semana que vem. A Praça Central de Atlântida virou terra de ninguém.



Para todos os gostos

Entra ano, sai ano, e O Pequeno Príncipe – em sua 51ª edição – continua sendo não só o preferido das misses, mas também um dos livros mais vendidos.

A livraria Saraiva fez uma lista dos títulos impressos que os brasileiros mais levaram para casa em 2016. Confira:



1 – Como Eu Era Antes de Você, Jojo Moyes

2 – Depois de Você, Jojo Moyes

3 – Ruah – Quebrando Os Paradigmas de que Gordura é Saúde e Magreza é Doença, Padre Marcelo Rossi

4 – Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, J. K. Rowling

5 – Diário de Larissa Manoela, Larissa Manoela

6 – Authenticgames – Vivendo Uma Vida Autêntica, Authenticgames

7 – Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século, Augusto Cury

8 – O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares, Ramsom Riggs

9 – Segredos da Bel Para Meninas, Bel

10 – O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-exupéry



