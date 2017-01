Resultado de investigação de dano a veículo em depósito do Detran é aguardado com expectativa

Enrolation

Aguardado com grande expectativa o resultado da sindicância interna do Detran que vai investigar como o carro de um contribuinte que havia sido roubado e depois recuperado acabou depenado dentro de um depósito da instituição.

Se fosse o único caso...



CAPÃO DA CANOA - Os raios além da roda. Foto: Amilton Sarmento / Arquivo pessoal

Ritmo

A demora para preencher todos os cargos do primeiro escalão do prefeito Nelson Marchezan é fruto da nova lógica implantada pela gestão. Se fosse apenas acatar as nomeações dos partidos, já teria resolvido esse problema. E criado outros, bem maiores.



Limonada

Reduzir o nível de dependência do governo pode até fazer bem para alguns setores da cultura acostumados a criar e produzir não para o público, mas para eles mesmos.



Ofereçamos aos homens e mulheres do nosso tempo narrativas marcadas pela lógica da "boa notícia". https://t.co/Q2eBaDjA8S — Papa Francisco (@Pontifex_pt) 24 de janeiro de 2017

Conexões

Observação do coordenador do programa de pós-graduação em Administração da UFRGS, o professor Walter Nique:

Ontem fui a um café aqui em Porto Alegre e vi um rapaz sentado à mesa sem computador, sem tablet, sem celular. Estava só bebendo café e olhando a vida passar!Só pode ser um sociopata!!!!



Pé na areia

A previsão do tempo indica que não haverá chuva na largada da TTT, sábado, em Torres. Serão mais de 80 quilômetros pela beira da praia, até Tramandaí. Temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C. Resta esperar pelo comportamento do vento.



Dever de justiça

As análises que acabaram precipitando a saída do general Antônio Mourão do Comando Militar do Sul, em 2015, estavam absolutamente corretas. Em um dos seus cenários, Mourão falou sobre impeachment, bem antes de ele acontecer. Mourão também disse que a mera substituição da presidente da República não traria mudanças significativas no "status quo". Acertou, de novo.

