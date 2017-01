Saiba quais são os 15 lugares mais felizes do mundo

Estado de espírito

A CNN elaborou uma lista de 15 lugares entre os mais felizes do mundo. As Cataratas do Iguaçu são as representantes brasileiras. Tem também as Ilhas Maldivas, a chocolateria Mary, na Bélgica, e uma base de pesquisas sobre pandas-gigantes, na China.



PALMEIRA DAS MISSÕES - De olhos bem abertos Foto: Leandro Brazil Machado / Arquivo pessoal

Boas notícias

Veranistas de Atlântida relatam que, finalmente, conseguiram se reunir com o prefeito de Xangri-lá e com a Brigada Militar. Depois disso, melhoras já foram sentidas na Praça Central.



Tendência

Diante da alta do preço do material escolar, pais e mães de alunos estão se organizando para trocar livros. Mesmo nas escolas mais caras da Capital.



Caindo de maduro

A culpa não é das drogas. Nem dos presídios. A culpa é da ausência do Estado onde ele deveria estar e da presença exagerada onde nunca deveria ter entrado.



Cidadania

A EPTC está abrindo novas turmas de seus cursos de verão. Próximas aulas:

– 28/01 – Direção defensiva

– 11/02 – Motociclista consciente

– 25/02 – Pedestre idosoHaverá ainda novas turmas para ciclistas.

Tudo grátis, aberto a toda a população. Informações: educ@eptc.prefpoa.com.br.

Mistura

O tererê, infusão gelada preparada com erva-mate, está fazendo sucesso no RS. Tanto que a Escola do Chimarrão, instalada no Litoral Norte, teve que contratar um funcionário exclusivo pra fazer demonstrações da bebida, comum em Mato Grosso do Sul, no Paraguai e em regiões do Uruguai e da Argentina.



Direito de pergunta

Tererê é tão invasão cultural quanto o Halloween?



Pódio

Uma plataforma que transforma as corridas de colaboradores de empresas em doações para instituições do terceiro setor. A Go Good, lançada em 2016, já tem as parcerias da imobiliária VivaReal, de São Paulo, da PayPal, da PromoB, de Caxias do Sul e de Bento Gonçalves, e da agência Paim, de Porto Alegre. A empresa adere, o colaborador cadastra seu aplicativo de corrida e pronto. Cada quilômetro vira reais.



Desabafo do jornalista Jorge Pontual, que foi linchado nas redes sociais depois de fazer uma piada com a reação do personagem Chewbacca à morte da atriz Carrie Fisher, que interpretava a princesa Leia de Star Wars:



O Twitter era um lugar onde a gente ria, jogava conversa fora, fazia graça. Virou um lugar chato onde os haters despejam seu veneno — Jorge Pontual (@JorgePontual) January 14, 2017

