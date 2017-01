Sandro Caron deixa a Inteligência da Polícia Federal para atuar na embaixada do Brasil em Lisboa

Além-mar

O gaúcho Sandro Caron, diretor de Inteligência da Polícia Federal, está arrumando as malas. Foi nomeado adido policial federal na embaixada do Brasil em Lisboa, a partir da metade de fevereiro. Ficará três anos por lá. Nos próximos dias, o diretor geral da PF, o também gaúcho Leandro Daiello, anunciará o sucessor de Caron em uma das funções mais importantes e complexas da República.

Além-mar 2

A viagem de Caron é um processo natural, planejado há pelo menos um ano. Nada muda na Lava-Jato. Aliás, o cargo a ser ocupado por Caron em Lisboa sempre foi a escolha prioritária dos diretores-gerais, depois de deixarem a função. A indicação de Caron é um indicativo de que não há, no curto prazo, qualquer possibilidade de saída de Leandro Daiello.



NO PALCO DA VIDA - Vila Nova: oficina de teatro para idosos do Porto Verão Alegre. Foto: Divulgação / Divulgação

Em alta

Os coronéis Andreis Dal'Lago e Mário Ikeda estão entre os nomes fortes para substituir Alfeu Freitas Moreira, que deixa o comando da Brigada Militar nos próximos dias. Podem, inclusive, estar juntos, em funções complementares.



Poderes

Nunca houve, em tempos recentes, um começo de legislatura tão conturbado na Câmara Municipal de Porto Alegre. A presidência de uma das comissões e um cargo na Mesa foram garantidos por decisão judicial. A patrola sobre a oposição não prosperou.



Em alta

ALEMANHA - Estacionada do tempo. Foto: Frank Rumpenhorst / AFP

Fim de ciclo

Colorado e número 1 da Brio, Marcelo Flores deixa Porto Alegre e volta para o Rio de Janeiro no final do mês. Pretende continuar vinculado ao projeto Beira-Rio, provavelmente em uma função de conselheiro da empresa que gere espaços no estádio.Marcelo conseguiu, durante a sua gestão, aliar a paixão clubística com os interesses da Andrade Gutierrez. Merece todo o reconhecimento. Paulo Pinheiro, que já exerce funções executivas, tocará a operação.

Começo de ciclo

A gestão Marcelo Medeiros começa com o pé direito ao identificar a Brio como uma parceira e não como inimiga. A miopia da direção anterior, também nessa área, era gigantesca.

Obra-prima

Líder da força-tarefa que trabalha para reerguer a Fundação Iberê Camargo, Justo Werlang acertou a mão. Aproximar a instituição de Porto Alegre é pré-requisito para sonhar com voos mais altos.

Entre nós

O documentarista e editor da revista Piauí, João Moreira Salles, vai estar em Porto Alegre no dia 17. Ele é convidado da primeira edição de 2017 do Em Pauta ZH. O bate-papo, que começa às 19h30min, terá a mediação da jornalista Cláudia Laitano. Leitores de ZH interessados em participar precisam enviar e-mail com nome completo para eventos@zerohora.com.br. Vagas limitadas.



Prefiro que me odeie por aquilo que sou a se apaixonar por aquilo que não sou. — Fabrício Carpinejar (@CARPINEJAR) January 10, 2017

