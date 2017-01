Vereadores do Rio Grande do Sul pedem para participar da cerimônia de posse de Trump nos EUA

Viral

"Tem gente do Brasil inteiro ligando", desabafa o presidente da Câmara de Horizontina, Diogo Luiz Weiss, 30 anos. O buzz foi causado por uma carta com as assinaturas de dois vereadores, ainda na legislatura passada. Ela pede que seja "endereçada correspondência" de solidariedade ao novo presidente dos EUA, Donald Trump.

Um trecho: "A Câmara de Horizontina sente-se regojizada e feliz em saber da vitória deste ilustre cidadão que, com sua capacidade e galhardia, venceu todos os obstáculos que os adversários investiram contra suas ideias".

Em outro parágrafo, os parlamentares garantem que seriam acompanhados pelo presidente do Tribunal de Contas na posse de Trump.

Weiss, que assumiu no começo do mês, foi pego de surpresa. Está tentando, até agora sem sucesso, contato com os signatários, o ex-vereador Averí Padoin e o reeleito Alessandro dos Santos. A Câmara ainda está em recesso. Talvez estejam em Washington.

"Dizem por aqui que foi uma brincadeira, até porque não tem nenhum número de protocolo", garante Weiss. Seja como for, ele lamenta esse tipo de repercussão negativa justamente quando a política enfrenta um momento tão delicado.

Leia a íntegra da carta:

Foto: Reprodução

ILMO SENHOR

ALESSANDRO RAFAEL DOS SANTOS

DD. Presidente do Legislativo

NESTA

Os vereadores Alessandro Rafael dos Santos e Averí Luiz Padoin, integrantes da Mesa Diretora, através do presente, protocolam petição no sentido que seja endereçada correspondência ao novo Presidente dos Estados Unidos Sr. DONALD TRUMP, parabenizando-o pela brilhante vitória conquistada no pleito da maior potência do Planeta, bem como, manifestando o desejo desta Casa em comparecer a Solenidade de Posse, representado no ato pelos Vereadores peticionários.

JUSTIFICATIVA

Como é do conhecimento da população mundial, a eleição para Presidente dos Estados Unidos mobiliza a mídia de todo planeta. No corrente ano, o pleito surpreendeu o Mundo face ter elegido este cidadão de grande envergadura com propostas ousadas criticando a invasão de imigrantes, aprovando a xenofobia e impedindo algumas propostas que enaltecia demasiadamente o sexo feminino.

A Câmara de Horizontina, sente-se regozijada e feliz em saber da vitória deste ilustre cidadão que com sua capacidade e galhardia venceu todos os obstáculos que os adversários investiram contra suas ideias.

Outrossim, os Vereadores solicitantes em contato com o Presidente do Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul, Sr. Iradir Pietroski, receberam a confirmação de que este representaria a egrédia corte na solenidade de Posse e acompanharia os Vereadores de Horizontina.

Assim sendo, ratificamos nossas congratulações e aguardamos a confirmação para a participação da Câmara de Vereadores de Horizontina e do Tribunal de Contas na posse.

Horizontina, 10 de novembro de 2016.

Ver. Alessandro Rafael dos Santos - PTB

Ver. Averí Luiz Padoin - PP



Leia outras colunas de Tulio Milman