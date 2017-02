91% dos brasileiros acham que não há partido político livre de corrupção

Jeitinho brasileiro

A pesquisa CNT/MDA que constatou a diminuição da aprovação do governo Michel Temer em relação a outubro de 2016 e o favoritismo de Lula para 2018 também mediu a percepção sobre a corrupção no Brasil:

– 91% acreditam que não há partido político livre de corrupção; 5,7% acreditam que há.

– 54,7% consideram que a maioria dos brasileiros pratica corrupção; 37,9% acham que são apenas alguns; e 6,1% avaliam que o brasileiro, em geral, não pratica corrupção.

E mais:

– Para 48,8%, o nível de corrupção é igual nos governos Temer e Dilma; para 31,5%, havia mais corrupção com Dilma; e, para 16,1%, há mais com Temer.

– Para 71,8%, o combate à corrupção aumentou nos últimos cinco anos; para 22,4%, permaneceu igual; e, para 4,4%, diminuiu.

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA QUINTA-FEIRA (16/2)

AUDIÊNCIA - Festival de patinação na Coreia do Norte. Foto: ED JONES / AFP

INTOLERÂNCIA

O líder da extrema-direita na Holanda Geert Wilders é um usuário frequente do Twitter. Por causa do idioma, suas mensagens costumam ficar restritas aos falantes de holandês. Mas a imagem que ilustra seu perfil na rede social ostenta um slogan em inglês para todo mundo entender: "Stop Islam" ("Pare o Islã¿). Mais assustador do que isso, impossível.

Leia também

Novo quadro de "Tá No Ar" satiriza discurso de Trump

Temer nega censura e afirma compromisso com liberdade de imprensa

Defesa de Lula volta a discutir com Moro: "Perguntas de um inquisidor"



DINHEIRO NO CELULAR

Em breve, esquecer o cartão do banco – ou levar o cartão errado – pode não ser um problema: os clientes poderão sacar dinheiro nos caixas eletrônicos aproximando seus celulares. Nos Estados Unidos, como noticia o New York Times, instituições como JPMorgan Chase, Bank of America e Wells Fargo já começaram ou têm planos de implementar a tecnologia. A ideia não é aposentar o cartão (não, pelo menos, agora), mas oferecer uma alternativa.



NOVA DÉLHI - Uma maneira diferente de lavar pratos. Foto: DOMINIQUE FAGET / AFP

PELA CULATRA

A hostilidade de Donald Trump com os viajantes de países muçulmanos pode estar afetando a indústria do turismo nos Estados Unidos, como mostrou o Los Angeles Times. As pesquisas online de voos internacionais para aquele país caíram 17% nas primeiras semanas do governo do novo presidente, em relação às últimas semanas de Obama. O movimento não é usual: no ano anterior, o decréscimo no mesmo período foi de 1,8%.

O problema é q o ser humano curte mais a vingança q a justiça. A justiça põe um ponto final, a vingança começa um novo parágrafo. — rosana hermann (@rosana) February 15, 2017

AGENDA

Guru das finanças conhecido por suas orientações de investimento na TV, o professor da Fundação Getulio Vargas Samy Dana estará na PUCRS no próximo dia 22, às 19h30, no teatro do prédio 40. Dana realizará palestra sobre a relação entre Economia e Psicologia. Clique aqui para mais informações.



Leia outras colunas do Informe Especial