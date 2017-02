Antes de ser indicado por Temer, Carlos Velloso havia sido cotado por FHC para o Ministério da Justiça 

Repeteco

Antes de Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso havia cotado Carlos Velloso para o Ministério da Justiça. Foi em 2002, último ano do tucano no governo. Velloso, na ocasião, recusou: "Presidente, se fosse o primeiro ano do seu mandato, eu aceitaria".

REPETECO 2

Em depoimento ao projeto História Oral do Supremo, da FGV, em 2012, Velloso explicou: "Eu tinha e tenho planos de ação, principalmente no que toca à segurança pública. [...] Começaria, por exemplo, por realizar, em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio e em outras capitais, simpósios e seminários com os melhores especialistas nessa matéria e na área".

REPETECO 3

Ainda Velloso, em 2012: "A insegurança é enorme. No Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes cidades – agora até nas pequenas – as pessoas são assaltadas nas ruas, em restaurantes, nas portas de suas casas, algumas são mortas por bandidos".

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA SEXTA-FEIRA (17/2)



MISSÃO CUMPRIDA - Na Índia, tartarugas retornam ao mar depois de depositarEM seus ovos. Foto: ASIT KUMAR / AFP

DE FÉRIAS

Pode ser o efeito do verão. Mas a reprovação da população à atuação dos diferentes poderes, constatada em pesquisa, não tem se traduzido em mobilização. Embora o Vem pra Rua tenha convocado manifestações contra a corrupção em diversas cidades para o dia 26 de março, chama atenção certa apatia, da direita à esquerda.

PELA MUDANÇA

A eleição direta para órgãos diretivos dos tribunais conta com apoio de Gilberto Schäfer, presidente da Ajuris. A PEC 187 garantiria o exercício de voto também aos juízes de 1º grau. No modelo atual, apenas os desembargadores podem ir às urnas. A palavra é democratizar o Judiciário. A propósito, a PEC tramita na Câmara dos Deputados: há solicitações para inclusão na ordem do dia desde abril de 2016.

TORRES - Nada como um passeio de barco no Litoral Norte. Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

APESAR DA CRISE

Números da CNSeg, a confederação nacional do segmento de seguros, mostram que, em 2016, esse mercado cresceu 9,8% no Rio Grande do Sul em relação a 2015. A projeção é de que haja um incremento entre 9% e 11% em 2017. Para o Sindicato das Seguradoras do RS, o mercado está "resiliente e maduro".

Leia também

Carlos Velloso aceita convite para assumir Ministério da Justiça, diz jornal

Jucá propõe PEC para blindar membros da linha sucessória da Presidência



ALÉM-MAR

Três gaúchos do Senac-RS participarão da WorldSkills 2017, competição mundial de educação profissional que terá sua próxima edição de 14 a 19 de outubro em Abu Dhabi. São eles: Vitória Menezes (categoria Cabeleireiro), Júlia Goulart (Cuidados de Saúde e Apoio Social) e Gérson Nunes (Cozinha). O evento existe desde os anos 1940, inicialmente com o objetivo de estimular a formação de mão de obra qualificada na Espanha.

Ignorância e incompetência produzem uma ilusão interna de saber e competência. — Contardo Calligaris (@ccalligaris) February 16, 2017

APOIO

Está lançado o Edital Social 2017 de Furnas, que vai distribuir R$ 5 milhões para instituições sem fins lucrativos. O objetivo é viabilizar ações pontuais, como pequenas benfeitorias e aquisição de equipamentos. As inscrições vão até 31 de março. Para saber mais: furnas.com.br.



Leia outras colunas do Informe Especial