Aplicativo vai permitir assinaturas digitais para viabilizar projetos de lei de iniciativa popular

Disponível para uso a partir de março, o aplicativo Mudamos promete potencializar a (combalida) democracia no Brasil. Oportunizará a coleta de assinaturas digitais – com segurança – para projetos de lei de iniciativa popular. Atualmente, é preciso angariar assinaturas em papel, o que torna o processo trabalhoso e sujeito a fraude.

A iniciativa é de Márlon Reis, um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa, e de Ronaldo Lemos, diretor do ITS Rio.



VOZ DO POVO 2

Segundo os criadores, a probabilidade de fraude no aplicativo é "próxima a 0%". O programa emprega a tecnologia blockchain (também utilizada na moeda eletrônica bitcoin) e outros mecanismos de certificação.



TRAGÉDIA ANUNCIADA

A investigação do pagamento de propina na construção da usina de Belo Monte pela operação Leviatã, da PF, não surpreendeu ativistas que têm acompanhado a obra desde o início.

Suspeitando das boas intenções do projeto, eles denunciaram reiteradamente os impactos no ecossistema da região do Xingu e nas comunidades indígenas locais.

INSTABILIDADE - Em Capão da Canoa, houve quem desafiasse o mau tempo. Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

LENDAS RENOVADAS

Odin, Thor, Loki e outros personagens do antigo imaginário do Norte voltaram com tudo. O livro Mitologia Nórdica, do cultuado autor Neil Gaiman, entrou para a lista de mais vendidos no New York Times. Está em segundo lugar na categoria ficção e em primeiro na subcategoria ficção com capa dura. O título chega ao Brasil em 13 de março pela editora Intrínseca.



SAIA JUSTA

A empresa sueca Ikea pediu desculpas pela distribuição de um catálogo de produtos de mobília direcionado ao público ultraortodoxo de Israel que não conta com imagens de mulher. Apenas homens e crianças foram retratados como modelos. Em notícias de jornais israelenses, um porta-voz da Ikea disse que a franquia daquele país cometeu um "erro" ao tentar alcançar um nicho de consumidores.



DIREITO DE PERGUNTA

Qual será a sua fantasia de Carnaval?

ARIZONA - Na fronteira entre EUA e México, a inocência é a primeira vítima. Foto: JIM WATSON / AFP

TENDÊNCIA 1

Foi Elio Gaspari, na Folha de S.Paulo, quem chamou a atenção para um aspecto da pesquisa CNT/MDA: o tamanho do crescimento da popularidade de Jair Bolsonaro. O Informe Especial foi conferir e constatou: a simpatia por ele praticamente dobrou em relação a outubro de 2016.Hoje, tem 6,5% das intenções espontâneas de voto; antes, eram 3,3%. Em um dos cenários de intenção de voto estimulada, pulou de 6,5% para 11,3%. Em outro, cresceu de 7,9% para 12%.



TENDÊNCIA 2

Além de Bolsonaro, apenas Lula teve crescimento nas intenções em relação a outubro, mas em proporção menor. Votos em branco/nulo e indecisos também aumentaram. Aécio Neves, Marina Silva, Michel Temer, Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes caíram.



VEM AÍ

Fernando Holiday será um dos participantes do 30º Fórum da Liberdade, que ocorrerá nos dias 10 e 11 abril no Centro de Eventos da PUCRS. Conhecido por sua liderança no Movimento Brasil Livre (MBL), Holiday foi o vereador mais jovem eleito em São Paulo. O parlamentar do DEM, que é negro, tem posição contrária às cotas raciais em concursos e é um crítico frequente do PT.



Donald Trump e Kim Jon-un são as maiores ameaças nucleares do planeta. Também são os piores cortes de cabelo. Haverá alguma relação? — Antonio Prata (@antonioprata) 19 de fevereiro de 2017

