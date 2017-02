Brasil fica na 35ª posição em ranking de energias sustentáveis

Verde que te quero verde

O Brasil alcançou a 35ª posição em um ranking do Banco Mundial que avaliou 111 nações no que diz respeito a políticas de energias sustentáveis. O país obteve nota 72 de um total de 100.As primeiras colocações ficaram, na ordem, com Dinamarca (94), Canadá e Estados Unidos (91), Holanda (90) e Alemanha (89).



Na América Latina, o Brasil está atrás do México (84) e do Chile (76).



CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA TERÇA-FEIRA (21/2)

FOLIA - Todas as cores do Carnaval da Cidade Baixa. Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

MAMA AFRICA

Longe dos holofotes da atenção mundial, o Sudão do Sul enfrenta uma grave crise de fome. A ONU alertou, ontem, que cerca de 100 mil pessoas sofrem de inanição e aproximadamente 1 milhão estão próximas desta situação. As causas do estado de emergência são a guerra e o colapso da economia daquele país. Se nada for feito, a quantidade de cidadãos em risco de falta de alimentação pode chegar a 5,5 milhões em julho.

FIM DA FESTA

O Google e a Microsoft (dona do buscador Bing) realizaram um acordo com organizações que administram os direitos autorais da indústria fonográfica e cinematográfica no Reino Unido. As empresas concordaram em alterar o algoritmo de seus mecanismos de procura para priorizar conteúdos legais, deixando em segundo plano os resultados de páginas com conteúdos piratas.

BOLA NO PÉ - Um craque sem sombra de dúvida? Foto: Marcelo Carôllo / Agencia RBS

CRIPTOGRAFIA

Aplicativo gratuito de comunicação recomendado por Edward Snowden e outros especialistas em segurança e privacidade, o Signal está em fase de teste de uma funcionalidade que permite chamadas em vídeo. A novidade foi disponibilizada aos usuários na semana passada. Até então, era possível se comunicar por texto e voz. O aplicativo da Open Whisper Systems está disponível para Android e iOS.

Leia também

Secretário-geral da ONU pede anulação do decreto anti-imigração de Trump

ONU denuncia 'limpeza étnica' no Sudão do Sul

"Ouça a Canção ao Vento" e "Pinball, 1973" são romances de vitalidade



ESCOLHA E LEVE

Terminou na sexta-feira uma ação bacana da Biblioteca Pública do Estado. Durante dois dias, cerca de 600 livros foram disponibilizados ao público na frente do prédio da Rua Riachuelo, após passarem por uma curadoria da equipe. Os volumes são provenientes de doações recebidas. Para quem perdeu, a dose deverá ser repetida em abril.

Não é necessário trabalhar tão duro pra manter algumas pessoas em sua vida. Aqueles que realmente pertencem a ela estarão sempre lá com você — Jey Leonardo (@jeyleonardo) 20 de fevereiro de 2017

LEMBRETE

Depois que o Informe Especial publicou, na quinta-feira (16/2), uma nota sobre a aposta de bancos americanos em tecnologias de saque em caixas eletrônicos sem o uso do cartão, leitores escreveram para a coluna lembrando que esse tipo de sistema está disponível aqui no país. Eles têm razão. O Banco do Brasil, por exemplo, permite saques com um código gerado por um aplicativo no celular.



DIREITO DE PERGUNTA

Qual será o tamanho do corte na taxa básica de juro nesta quarta-feira?



Leia outras colunas do Informe Especial