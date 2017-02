Comércio mundial de armas alcança volume recorde entre 2012 e 2016

Negócio perigoso

O comércio de armas mundial entre 2012 e 2016 alcançou o maior volume em relação a qualquer outro período de cinco anos desde a Guerra Fria, revelou o Stockholm International Peace Research Institute. Houve um incremento de 8,4% se comparado a 2007-2011. Entre os dois intervalos, aumentou o fluxo de armas para Ásia, Oceania e Oriente Médio e diminuiu para Europa, Américas e África.



NEGÓCIO PERIGOSO 2

A Índia foi a maior importadora entre 2012 e 2016, com 13% do total global. A Arábia Saudita foi a segunda, com um aumento de 212% em relação a 2007-2011. Estados Unidos, Rússia, China, França e Alemanha – os maiores fornecedores – representam 74% das exportações.



ODE À NATUREZA

A Igreja Católica inicia hoje o tempo da Quaresma, quando será lançada a Campanha da Fraternidade 2017, com o tema Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A ideia é divulgar a preservação da diversidade dos biomas e estabelecer relações respeitosas com os povos que os habitam e com as futuras gerações. O arcebispo metropolitano dom Jaime Spengler preside missa às 18h30min na Catedral Metropolitana.



FATURA 1

Análise do Tax Policy Center conclui que a política de atenção à criança proposta por Donald Trump durante a campanha presidencial ofereceria resultados limitados àqueles que mais precisam dela: as pessoas de baixa e média renda.

Mais de 70% dos benefícios fiscais iriam para famílias com renda anual acima de US$ 100 mil e mais de 25% iriam para famílias com renda acima de US$ 200 mil.



FATURA 2

Ainda segundo o think tank, um trabalhador americano que recebe o salário mínimo tem renda anual de US$ 15 mil.



VELHA SENHORA

No início de fevereiro, Zero Hora noticiou que a Associação dos Usuários da Plataforma Marítima da Atlântida (Asuplama) estava organizando uma campanha para reformar a plataforma de uma das praias mais frequentadas do Litoral Norte. Pois a chamada para o financiamento coletivo está no ar.

O objetivo é captar R$ 300 mil para recuperar o ponto simbólico de Atlântida, danificado com uma forte ressaca em outubro de 2016.

Doações serão recebidas até 4 de agosto.



INTERNET DAS COISAS 1

Um ursinho de pelúcia que recebe e envia mensagens pela rede pode ser um ótimo presente para as crianças. Mas os CloudPets da empresa Spiral Toys viraram uma dor de cabeça para os usuários depois que mais de 800 mil informações e 2 milhões de gravações foram expostas na internet.

O site Motherboard revelou também que o brinquedo pode ser facilmente hackeado – isso significa que um estranho poderia enviar uma mensagem de voz para uma criança.



INTERNET DAS COISAS 2

O CEO da companhia, Mark Meyers, nega o vazamento.



AVISO

Para Yngve Slyngstad, CEO do fundo soberano de US$ 900 bilhões da Noruega, a política de dois países representa um risco financeiro global no momento: Estados Unidos e China. Segundo ele, não é claro se eventos em outras nações influenciariam tanto os mercados globais, como noticiou a Bloomberg.



