Entidade alerta para riscos na desregulação do sistema financeiro

Precaução

Em um comunicado aos líderes do G20, o Systemic Risk Council alertou, ontem, que na próxima crise as instituições financeiras dos Estados Unidos e da Europa provavelmente estarão mais expostas do que no passado.

Atento a discussões sobre a flexibilização das regulações no setor, o grupo de especialistas defende que não é momento de abrir mão do programa de reforma implementado desde 2008.



PRECAUÇÃO 2

Longe de ser a hora de relaxar, continuou o Conselho, "pode ser prudente adotar políticas mais rigorosas". É que, segundo a entidade, o programa de reforma no sistema financeiro não foi calibrado para o contexto econômico presente, com baixo crescimento da produtividade e outros indicadores preocupantes.



NOVA TRAMANDAÍ - Em cima da guarita, uma vista privilegiada. Foto: JEFFERSON BOTEGA / ZERO HORA

MANUAL

Não jogar latinha de cerveja vazia na rua, não incomodar os vizinhos com música em volume alto, não vender ou oferecer bebida alcoólica para menores de 18 anos, não maltratar animais.

Essas foram algumas das recomendações do Ministério Público gaúcho aos foliões, divulgadas em campanha nos últimos dias. Valem para o resto do ano também.



PREVENÇÃO 1

Se você ainda não ouviu falar do Cloudbleed porque estava pulando o Carnaval, tudo bem.

Antes tarde do que nunca.

Uma falha no sistema da empresa de infraestrutura de internet Cloudflare ocasionou o vazamento de informações privadas de usuários de sites que utilizam seus serviços. Entre estes, estão Uber, OKCupid, Fitbit e Medium. Por via das dúvidas, especialistas recomendam trocar suas senhas em todos.



PREVENÇÃO 2

Embora o vazamento tenha ocorrido, possivelmente, há meses, o CEO da Cloudflare, Matthew Prince, acredita que apenas 150 clientes tenham sido impactados pelo problema.



DICAS DE MESTRE

Um dos hackers mais famosos do mundo, Kevin D. Mitnick lançou neste mês, nos Estados Unidos, o livro The Art of Invisibility (A Arte da Invisibilidade). Alguns conselhos dele sobre privacidade na internet:

- Use criptografia para se comunicar.

- Proteja seu endereço IP com programas como Tor.

- Crie uma conta de e-mail segura.



FOGO NEM TÃO AMIGO

O plano de Donald Trump de aumentar as despesas militares não motivou críticas apenas do espectro político oposto. A revista The American Conservative, importante voz conservadora, também se posicionou.

O editor Daniel Larison considerou o atual gasto militar americano "exorbitante" e julgou a proposta de Trump "completamente irresponsável do ponto de vista fiscal".



PÉ NA ESTRADA - Uma tartaruga na RS-350. Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

NICHO DE MERCADO

A Organização Mundial da Saúde revelou, ontem, uma lista de 12 bactérias resistentes a antibióticos para as quais novos medicamentos precisam ser desenvolvidos. A ideia da organização não é assustar as pessoas, mas orientar pesquisadores.

Anote aí o top 3: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacteriaceae.



DIREITO DE PERGUNTA

Qual a sua fantasia depois do Carnaval?



hoje todo mundo é legal. Ou, se não é, é por culpa de alguma forma de opressão. — Luiz Felipe Pondé (@lf_ponde) 27 de fevereiro de 2017

