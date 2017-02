Tecnologia de ponta

Michel Temer fez a escolha mais difícil do seu governo. Deu ao amigo Moreira Franco o salvador cargo de ministro. Ao que se compreende dos sinais de Brasília, a decisão tem outro desdobramento. Igualmente importante, embora menos barulhento: Eliseu Padilha perdeu poder, mas ganhou oxigênio.

Nessa estrada, Temer vislumbra encruzilhadas desde que decidiu ser vice de Dilma. Mas a da semana passada não era apenas mais uma.

Um caminho: adiantar-se à Lava-Jato e promover a faxina ética no governo. Outro caminho: esperar pela Lava-Jato e apostar que ele, o presidente, não será levado pelo tsunami.

Temer optou pelo outro caminho. Deve saber de algo que quase ninguém sabe sobre o futuro da Lava-Jato. Ou, possivelmente, não pode fazer o que entende ser o certo. Amigos desse tipo a gente nunca abandona.

Junte-se a isso a euforia pelas vitórias nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado. O marido da Marcela, curtindo o barato do poder.

Então, sentindo-se revigorado, Temer acordou e disse para si mesmo: mantê-los-ei, até porque eles não querem sair.

Não chega a me surpreender. O substituto de Dilma Rousseff virou o maestro da mesma música. Só trocou os instrumentistas. Bastou uma leve melhora na economia para que a ética fosse ver se não estamos lá na esquina. Não há mais ninguém na esquina, ética. Recolhemos as bandeiras. Faz calor.

Há muito, o Congresso não representa o Brasil. Só quem pensa diferente são eles. Porque ainda têm poder sobre o nosso dinheiro e sobre as leis que regem as nossas vidas. Esse tipo de governo, em breve, será substituído por um aplicativo de celular.

Bem mais inteligente e barato.

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA SEGUNDA-FEIRA (6/2)

PLANETA ATLÂNTIDA - De raiz. Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Prepara

Foi a estreia em eventos promovidos pela nova Coca-Cola no Rio Grande do Sul. O mexicano Dorian Cruz, diretor de marketing da Femsa, compradora da Vonpar, esteve de corpo e alma no Planeta Atlântida. Na cobertura do camarote vermelho, pouco antes do show da Anitta, garantiu que está satisfeito com a integração entre a matriz e a caçula da família. É um processo que não tem uma data fixa para terminar, explicou.



Argentina

José Ivo Sartori deve retribuir, nos dias 14 e 15 de março, a visita do governador de Misiones, Hugo Passalacqua, que esteve no Piratini em setembro do ano passado. Já em Mendoza, empresários assinarão acordos setoriais privados. Vinho, olivas e indústria metalmecânica são áreas comuns às cadeias produtivas gaúcha e mendocina.

De boa

Presos algemados em um corrimão na frente da delegacia de Canoas. A Secretaria de Segurança pediu uma sindicância, a Associação dos Delegados discordou. Nadine Anflor, presidente da entidade, não vê crise. Ao contrário. Garante que são frequentes as conversas com o secretário Cezar Schirmer. E que reconhece o esforço dele para fazer o que tem que ser feito.

Colaboração cultural

Começou o ano para a Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, agora sob o comando de Luciano Alabarse. A partir de hoje, os interessados em propor projetos culturais e captar recursos para realizá-los junto à SMC podem se credenciar na sede da Coordenação e Assessoria de Projetos e Captação (Av. Independência, 453). O prazo para pessoas jurídicas que querem se cadastrar para proposição é 30 de junho. Para captação, 8 de dezembro.

Leia também

Secretário da Cultura da Capital, Luciano Alabarse explica suas ideias para POA

Planeta Atlântida 2017: Anitta e Wesley Safadão foram destaque no festival

Temer nega relação entre nomeação de Moreira Franco e foro



Vou de bike

Por causa da média de 30 furtos mensais, algumas estações da BikePOA foram realocadas para pontos mais seguros. As estações mais visadas eram a do Caminho dos Antiquários e a da Usina do Gasômetro. Desde as mudanças, o número de sumiços caiu para oito por mês.

Segurança

Foram cinco mortes no trânsito da Capital em janeiro, todas envolvendo motos. Pensando nisso, a EPTC oferecerá no dia 11 uma palestra sobre direção segura, com foco nos motociclistas. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo telefone (51) 3298-4486 ou pelo e-mail educ@eptc.prefpoa.com.br.

Leia outras colunas de Tulio Milman