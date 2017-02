Ipea reforça discurso da reforma da Previdência

Alinhamento

Uma nota técnica do Ipea reforça o discurso do Planalto em defesa da reforma da Previdência. O think tank vinculado ao governo federal concluiu que a alíquota de contribuição para manter o sistema equilibrado poderia chegar a 50,8% em 2040. Segundo o estudo, a reforma previdenciária é uma ¿necessidade¿ para evitar custos que podem se revelar ¿insustentáveis¿ para as gerações futuras.

CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA QUARTA-FEIRA (15/2)

PAISAGEM - O catamarã e o pôr do sol do Guaíba Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

BOLA DE CRISTAL

Antes de Trump, os presidentes americanos costumavam começar seus mandatos com aprovação média de 66% e desaprovação de 10%. O atual chefe de Estado daquele país, no entanto, tem 45% de aprovação e a mesma taxa de desaprovação, segundo a Gallup. Análise do FiveThirtyEight aponta que, se a falta de popularidade do republicano continuar, os democratas podem se dar bem nas eleições legislativas de 2018. Mas Trump é imprevisível.

LEITURA DE FÔLEGO

A editora Atlas lança, no próximo dia 22, uma nova edição, revista e atualizada, do livro Direito Constitucional, de Alexandre de Moraes, indicado de Temer ao STF. Terá 1.008 páginas e custará R$ 189. No volume, Moraes defende argumento que poderia cassar Temer, como mostrou reportagem da BBC Brasil: afirma que, caso a votação que elegeu o presidente seja anulada, a decisão torna nula também a eleição do vice-presidente.

ESTADOS UNIDOS - Parceria inter-espécie na competição de cães Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

DIREITO DE PERGUNTA

Revitalização do 4º Distrito: agora vai?

EM TEMPO

Vai ter música clássica na Serra de novo, sim. Mas não nas datas que a coluna publicou na terça (13/2). A próxima edição do Gramado In Concert será de 16 a 25 de fevereiro de 2018. A informação equivocada havia sido repassada pela assessoria do evento.

Leia também

Moraes deve ser sabatinado no Senado na próxima terça-feira

Entenda como a nomeação de Moraes ao STF pode influenciar a Lava-Jato

Prefeitura de Porto Alegre quer usar revitalização do 4º Distrito como modelo



MALAS PRONTAS

O ministro da Cultura, Roberto Freire, confirmou presença na cerimônia de abertura da 58ª Semana de Porto Alegre, que movimentará a cidade de 19 a 27 de março.

VIGILANTES

A Fundação SOS Mata Atlântica, que atua há 30 anos, traz a solo gaúcho o projeto Observando os Rios. De amanhã a sábado, a entidade passará por Porto Alegre, Barra do Ribeiro e São Leopoldo para incentivar a população a monitorar a qualidade das águas da região. Além de grupos de coleta, palestras integram a programação, que é gratuita. Clique aqui para mais informações e inscrições.



O tempo que mais nos envolve é o tempo que não temos. Ou porque já passou, ou porque nem sequer nos chegou. — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 14 de fevereiro de 2017

Leia outras colunas do Informe Especial