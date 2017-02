Vereador cobra continuidade de área de proteção para ciclistas de competição em Porto Alegre

Duas rodas

O vereador Marcelo Sgarbossa (PT) reclama que a área de proteção para ciclistas de competição foi abandonada pela nova gestão da prefeitura da Capital. Implementado como piloto em dezembro, o projeto previa o bloqueio de trecho da Avenida Beira-Rio nas terças e quintas-feiras, das 4h às 6h, para conferir mais segurança aos treinos. Conforme Sgarbossa, o teste deveria ter durado três meses.

Consultada pelo Informe Especial, a EPTC respondeu que o projeto precisa ser novamente acordado em 2017 e que aguarda o contato do vereador para uma reunião com o objetivo de avaliar o período de teste e implementar novamente a área de treinamento.



CONTINUE LENDO O INFORME ESPECIAL DESTA SEXTA-FEIRA (24/2)

PERSPECTIVA -Uma nova visão do tempo. Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

DEBATE

Estão convidados advogados, especialistas, empregados, empregadores e a sociedade em geral. A seção gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil realizará uma audiência pública sobre a reforma trabalhista no dia 27 de março em sua sede (Rua Washington Luiz, 1.110). O objetivo é elaborar um relatório para subsidiar o conselho federal da OAB em sua posição sobre o tema. Depois, haverá nova rodada de discussões com dirigentes nacionais, presidentes de seccionais e conselheiros federais.



Leia também

Centrais sindicais querem mais debate das reformas trabalhista e da Previdência

OAB cobra independência de Alexandre de Moraes no Supremo

Teste ZH: comparamos o aplicativo do Sintáxi com o Cabify e o Uber



DIVERGÊNCIAS

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) entende que há uma tentativa de ser calada por defensores da reforma da Previdência. A entidade contesta o argumento do Planalto para justificar o projeto. Com base no relatório anual Análise da Seguridade Social, que utiliza dados do governo, a Anfip garante que o sistema é superavitário. Na quarta (22/2), a revista Época publicou que a atuação da entidade estaria irritando o governo.

ALEMANHA - Em Colônia, o Carnaval das Mulheres. Foto: Rolf Vennenbernd / DPA/AFP

MUNDO MAIS VERDE

Vem aí a segunda edição da Virada Sustentável: será de 30 de março a 2 de abril em diversos espaços da Capital.As inscrições de projetos de organizações, coletivos, escolas, oficineiros e outros estão abertas até o dia 16 de março pelo site. Com atividades gratuitas, a Virada é uma grande mobilização pela divulgação de práticas de desenvolvimento sustentável. Clique aqui para inscrições e mais informações.



É DAQUI

Com o selo "100% gaúcho", o aplicativo Garupa será lançado no dia 15 de março para os sistemas iOS e Android. Chega para concorrer com Uber, Cabify e que tais. Nos primeiros 15 dias, que serão de teste, os usuários pagarão 50% do valor das corridas, mas os motoristas receberão o valor integral pelo serviço.



Não subestimemos o valor do exemplo pois tem mais força do que mil palavras, milhares de "curtidas" ou retuitadas, de mil vídeos no youtube. — Papa Francisco (@Pontifex_pt) February 23, 2017

Leia outras colunas do Informe Especial