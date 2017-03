Busto de Getúlio Vargas desaparece do alto da escada que leva ao gabinete do prefeito na Capital

Novos tempos

Um antigo servidor da prefeitura da Capital estranhou o desaparecimento do busto de Getúlio Vargas do alto da escada que leva ao gabinete do prefeito. Alguns dias depois, a peça reapareceu.

De acordo com o secretário da Cultura, Luciano Alabarse, a escultura foi apenas realocada para o lado, a fim de abrir espaço a um dos Gabirus de Xico Stockinger. A ideia é trocar as obras de vez em quando, para dar visibilidade ao restante do acervo da instituição.

PORTO ALEGRE - O bicho está pegando. Foto: Rafael Silva / Brigada Militar,Divulgação

AUSTERIDADE

Em 2016, a Câmara Municipal de Marau economizou R$ 750 mil, que foram devolvidos à prefeitura para investimentos em educação e saúde.

INADIMPLÊNCIA

Desde que a coluna tocou no assunto pela primeira vez, todos os dias chegam reclamações de atrasos nas entregas de contas pelos Correios.

MOSSUL - Pedras no caminho Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

CRÉDITO

As mudanças no sistema de licenciamento de projetos imobiliários pela prefeitura da Capital estão sendo implementadas. O Sinduscon reconhece o esforço para dar mais agilidade aos pedidos e entende que a fase ainda é de adaptação.

DIREITO DE PERGUNTA

Quando serão divulgados os resultados das investigações sobre a queda do avião que matou o ministro do STF Teori Zavascki?



FORÇA TOTAL



Marianita Linck completará 93 anos na data de lançamento do livro que conta sua trajetória Foto: Soraya Girotto / Divulgação

A trajetória da ceramista gaúcha Marianita Linck virou livro. Escrito pela professora e pesquisadora Blanca Brites, será lançado no dia 19 de abril, quando a artista completará 93 anos. A festa inclui a inauguração de uma exposição na Galeria Tina Zappoli, em Porto Alegre.



BUG

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, lamenta o desaparecimento de informações relevantes sobre o Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Busato até inventou um apelido para o vírus que teria feito o estrago: "Estrelinha".

O OUTRO LADO

Depois do rompimento anunciado pela prefeitura de Canoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças divulgou uma nota oficial. Um trecho:

"A Diretoria da ABC compactua com o poder público sobre a necessidade de mudanças. (...) Porém, a mantenedora entende que o Graças – de caráter filantrópico e por muitos anos o único hospital da cidade – deve continuar a sua missão de atender a população de forma aberta e acolhedora (...)".

